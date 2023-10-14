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    Тарханов назвал лучшего форварда сборной России

    Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о нападающих сборной России.

    «Думаю, что сейчас нападающий номер один в сборной – Фeдор Чалов. Он провeл классный матч против Камеруна, забил гол, был активен в атакующих действиях. Очень полезный игрок, Федя внизу играет неплохо, может и передачу хорошую отдать.

    Александр Соболев – это игра навесами, он может за счeт мощи продавить и выцарапать мяч. В принципе, нападение у сборной России сбалансированное», – сказал Тарханов.

    • На этой неделе Россия победила Камерун (1:0).
    • Впереди матч с Кенией (16 октября).
    • Россияне отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2270

      Fialet 7 минут назад

      По моему номера 1 у сборной России сейчас вообще нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20304

      NewLife 49 минут назад

      Почему появился запах нафталина ?

      0
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