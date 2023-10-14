Тарханов назвал лучшего форварда сборной России

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о нападающих сборной России.

«Думаю, что сейчас нападающий номер один в сборной – Фeдор Чалов. Он провeл классный матч против Камеруна, забил гол, был активен в атакующих действиях. Очень полезный игрок, Федя внизу играет неплохо, может и передачу хорошую отдать.

Александр Соболев – это игра навесами, он может за счeт мощи продавить и выцарапать мяч. В принципе, нападение у сборной России сбалансированное», – сказал Тарханов.

На этой неделе Россия победила Камерун (1:0).

Впереди матч с Кенией (16 октября).

Россияне отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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