Тарханов назвал лучшего форварда сборной России

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов высказался о нападающих сборной России.
«Думаю, что сейчас нападающий номер один в сборной – Фeдор Чалов. Он провeл классный матч против Камеруна, забил гол, был активен в атакующих действиях. Очень полезный игрок, Федя внизу играет неплохо, может и передачу хорошую отдать.
Александр Соболев – это игра навесами, он может за счeт мощи продавить и выцарапать мяч. В принципе, нападение у сборной России сбалансированное», – сказал Тарханов.
- На этой неделе Россия победила Камерун (1:0).
- Впереди матч с Кенией (16 октября).
- Россияне отстранены от международных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: «РБ Спорт»