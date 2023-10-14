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    Морган восхитился мотивацией Роналду: «И это в 38 лет»

    Британский журналист Пирс Морган отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024.

    «Еще два гола Криштиану, который вывел Португалию на Евро. Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, зарабатываете на его уровне, но все еще испытываете такую жажду к голам, рекордам и трофеям?

    И все это в 38 лет. Просто поразительно», – написал Морган в соцсетях.

    • Португальцы победили Словакию со счетом 3:2.
    • Роналду уже забил 857 голов за карьеру, в том числе 700 с игры.
    • Форвард «Аль-Насра» после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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