Морган восхитился мотивацией Роналду: «И это в 38 лет»

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024.

«Еще два гола Криштиану, который вывел Португалию на Евро. Можете представить себе, что вы так же успешны, как он, зарабатываете на его уровне, но все еще испытываете такую жажду к голам, рекордам и трофеям?

И все это в 38 лет. Просто поразительно», – написал Морган в соцсетях.