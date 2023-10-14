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    • Роналду после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте

    Роналду после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте

    Криштиану Роналду достиг отметки в 125 забитых мячей в составе сборной Португалии.

    В пятницу вечером он сделал дубль в игре отборочного турнира Евро-2024 против Словакии (3:2).

    73 из 125 голов он забил после 30-летия – это абсолютный рекорд.

    Роналду после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте.

    Среди этих стран Германия, Франция, Италия, Англия, Испания, Нидерланды, Швеция, Хорватия, Дания, Уругвай, Колумбия, Чили, Мексика, США, Египет, Гана.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1463

      k611 2 часа назад

      Красава. Уже вписал себя в историю футбола.

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