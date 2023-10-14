Криштиану Роналду достиг отметки в 125 забитых мячей в составе сборной Португалии.

В пятницу вечером он сделал дубль в игре отборочного турнира Евро-2024 против Словакии (3:2).

73 из 125 голов он забил после 30-летия – это абсолютный рекорд.

Роналду после 30 лет забил за сборную больше, чем кто угодно из 192 стран в любом возрасте.

Среди этих стран Германия, Франция, Италия, Англия, Испания, Нидерланды, Швеция, Хорватия, Дания, Уругвай, Колумбия, Чили, Мексика, США, Египет, Гана.