Роналду отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выложил пост по итогам домашнего матча со Словакией.

Португальцы победили со счетом 3:2.

Благодаря этому они досрочно вышли в финальный турнир Евро-2024.

Роналду сделал дубль в ворота словаков.

«Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться в еще один финальный этап великого соревнования.

Особая благодарность Португальской федерации футбола и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» – написал Криштиану в соцсетях.