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    • Роналду отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024

    Роналду отреагировал на досрочный выход сборной Португалии на Евро-2024

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выложил пост по итогам домашнего матча со Словакией.

    • Португальцы победили со счетом 3:2.
    • Благодаря этому они досрочно вышли в финальный турнир Евро-2024.
    • Роналду сделал дубль в ворота словаков.

    «Мы на Евро-2024! Очень рад помочь Португалии пробиться в еще один финальный этап великого соревнования.

    Особая благодарность Португальской федерации футбола и болельщикам, присутствовавшим на стадионе, за прекрасное поздравление!» – написал Криштиану в соцсетях.

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    Источник: твиттер Криштиану Роналду

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