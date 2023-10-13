Определились первые участники финальной стадии Евро-2024. Это Португалия, Франция, Бельгия.
Команды досрочно заполучили путевки после побед над Словакией, Нидерландами, Австрией.
Отбор Евро-2024. Группа F. 7-й тур
Голы: 0:1 – Лукебакио, 12; 0:2 – Лукебакио, 55; 0:3 – Лукаку, 58; 1:3 – Лаймер, 73; 2:3 – Забитцер, 84 (с пенальти).
Удаления: нет – Онана, 78 (вторая ж.к.).
Отбор Евро-2024. Группа В. 7-й тур
Нидерланды – Франция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Мбаппе, 7; 0:2 – Мбаппе, 53; 1:2 – Хартман, 83.
Отбор Евро-2024. Группа J. 7-й тур
Португалия – Словакия – 3:2 (2:0)
Голы: 1:0 – Рамуш, 18; 2:0 – Роналду, 29 (с пенальти); 2:1 – Ганцко, 69; 3:1 – Роналду, 72; 3:2 – Лоботка, 80.
Источник: «Бомбардир»