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    • Отбор Евро-2024. Франция, Португалия, Бельгия Тедеско досрочно вышли на турнир

    Отбор Евро-2024. Франция, Португалия, Бельгия Тедеско досрочно вышли на турнир

    Определились первые триумфаторы отбора Евро-2024. Это Португалия, Франция, Бельгия.

    Команды досрочно заполучили путевки после побед над Словакией, Нидерландами, Австрией.

    Отбор Евро-2024. Группа F. 7-й тур

    Австрия – Бельгия – 2:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Лукебакио, 12; 0:2 – Лукебакио, 55; 0:3 – Лукаку, 58; 1:3 – Лаймер, 73; 2:3 – Забитцер, 84 (с пенальти).

    Удаления: нет – Онана, 78 (вторая ж.к.).

    Отбор Евро-2024. Группа В. 7-й тур

    Нидерланды – Франция – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 7; 0:2 – Мбаппе, 53; 1:2 – Хартман, 83.

    Отбор Евро-2024. Группа J. 7-й тур

    Португалия – Словакия – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рамуш, 18; 2:0 – Роналду, 29 (с пенальти); 2:1 – Ганцко, 69; 3:1 – Роналду, 72; 3:2 – Лоботка, 80.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    13.10.2023 23:50
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