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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Австрия - Бельгия
Австрия - Бельгия: обзор матча 13 октября 2023
Австрия
13.10.2023, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа F, 7 тур
2 : 3
Завершен
Бельгия
73'
К. Лаймер
84'
М. Забитцер (П)
12'
Д. Лукебакио
55'
Д. Лукебакио
58'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Бельгия
87'
Замена
М. Кейта
️️️️
Ж. Доку
87'
Замена
А. Вермерен
️️️️
Й. Бакайоко
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Забитцер
84'
79'
Желтая карточка
Р. Лукаку
Замена
М. Забитцер
️️️️
П. Виммер
79'
78'
Вторая желтая
А. Онана
Желтая карточка
К. Лаймер
77'
ГОЛ! 1:3!
К. Лаймер
73'
Замена
А. Прасс
️️️️
М. Вебер
71'
71'
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
Д. Лукебакио
Замена
М. Чам
️️️️
К. Баумгартнер
66'
Замена
С. Калайджич
️️️️
М. Саркария
66'
Замена
С. Байду
️️️️
К. Дансо
66'
64'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
О. Мангала
63'
Желтая карточка
Т. Кастань
58'
ГОЛ! 0:3!
Р. Лукаку
Пас отдал
Ж. Доку
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Я. Карраско
Желтая карточка
П. Виммер
54'
46'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Л. Опенда
Желтая карточка
Н. Зайвальд
40'
36'
Желтая карточка
А. Онана
24'
Желтая карточка
О. Мангала
Желтая карточка
Ф. Гриллич
15'
12'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лукебакио
Пас отдал
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
0
Манприт Саркария
ЛВ
10
Флориан Гриллич
ОП
20
Конрад Лаймер
ЦП
4
Ксавер Шлагер
ЦП
6
Николас Зайвальд
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Бельгия
13
Матс Селс
ВР
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Орель Мангала
ОП
24
Амаду Онана
ОП
14
Доди Лукебакио
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Австрия
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
3
Самсон Байду
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
19
Марко Груль
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Деян Любичич
ОП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
22
Мухаммед Чам
АП
18
Романо Шмид
АП
9
Саша Калайджич
ЦФ
Бельгия
25
Арно Бодар
ВР
12
Томас Камински
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
16
Оливье Деман
ЛВ
11
Янник Карраско
ЛВ
6
Мандела Кейта
ОП
7
Артур Вермерен
ОП
8
Юри Тилеманс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
19
Йохан Бакайоко
ПВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
3-1-3-3
17
Шлагер
15
Линхарт
3
Дансо
14
Вебер
10
Гриллич
20
Лаймер
4
Шлагер
6
Зайвальд
0
Саркария
10
Баумгартнер
21
Виммер
4-2-1-3
13
Селс
21
Кастань
5
Вертонген
3
Теате
4
Фас
18
Мангала
24
Онана
14
Лукебакио
11
Доку
9
Лукаку
11
Опенда
3
Дансо
3
Байду
3
Байду
3
Дансо
14
Вебер
22
Прасс
22
Прасс
14
Вебер
21
Виммер
9
Забитцер
9
Забитцер
21
Виммер
10
Баумгартнер
22
Чам
22
Чам
10
Баумгартнер
0
Саркария
9
Калайджич
9
Калайджич
0
Саркария
11
Доку
6
Кейта
6
Кейта
11
Доку
Бакайоко
7
Вермерен
7
Вермерен
Бакайоко
18
Мангала
8
Тилеманс
8
Тилеманс
18
Мангала
11
Опенда
11
Карраско
11
Карраско
11
Опенда
14
Лукебакио
19
Бакайоко
19
Бакайоко
14
Лукебакио
Остались в запасе
Австрия
Бельгия
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
19
Деян Любичич
ОП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
18
Романо Шмид
АП
19
Марко Груль
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
25
Арно Бодар
ВР
12
Томас Камински
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
16
Оливье Деман
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
12
Никлас Хедл
ВР
13
Патрик Пенц
ВР
19
Деян Любичич
ОП
22
Маттиас Зайдль
ЦП
18
Романо Шмид
АП
19
Марко Груль
ЛВ
17
Флориан Кайнц
ЛВ
Остались в запасе
25
Арно Бодар
ВР
12
Томас Камински
ВР
2
Зено Дебаст
ЦЗ
0
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
16
Оливье Деман
ЛВ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча Австрия - Бельгия
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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