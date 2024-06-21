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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Франция
Нидерланды - Франция: обзор матча 21 июня 2024
Нидерланды
21.06.2024, пятница, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 2 тур
0 : 0
Завершен
Франция
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нидерланды - Франция
Замена
В. Вегхорст
️️️️
М. Депай
79'
75'
Замена
О. Жиру
️️️️
М. Тюрам
75'
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
Замена
Л. Гертрейда
️️️️
Ж. Фримпонг
73'
Замена
Д. Верман
️️️️
Й. Схаутен
73'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Х. Симонс
73'
Желтая карточка
Й. Схаутен
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
ВР
5
Натан Аке
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
16
Йерди Схаутен
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Хави Симонс
ПВ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
8
Орельен Чуамени
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Джоуи Верман
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Франция
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-3-2-1
1
Вербрюгген
5
Аке
4
ван Дейк
6
де Врей
2
Фримпонг
14
Рейндерс
16
Схаутен
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
4-2-1-1-2
16
Меньян
17
Салиба
4
Упамекано
5
Кунде
19
Эрнандес
13
Канте
8
Чуамени
14
Рабьо
7
Дембеле
7
Гризманн
9
Тюрам
2
Фримпонг
2
Гертрейда
2
Гертрейда
2
Фримпонг
7
Симонс
8
Вейналдум
8
Вейналдум
7
Симонс
16
Схаутен
8
Верман
8
Верман
16
Схаутен
10
Депай
9
Вегхорст
9
Вегхорст
10
Депай
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
9
Тюрам
9
Жиру
9
Жиру
9
Тюрам
Остались в запасе
Нидерланды
Франция
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
13
Джастин Бейлов
ВР
23
Марк Флеккен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Ян Матсен
ЛЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
18
Дониелл Мален
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
1
Брис Самба
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
12
Брэдли Барколя
ЛВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Нидерланды - Франция
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
13
8
Офсайды
4
0
Количество передач
397
658
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
92
Удары мимо ворот
0
7
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
4
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
0.33
1.42
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Ред Булл Арена
Посещаемость:
38531 из 47800 зрителей (80%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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