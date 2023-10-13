Рой Кин спрогнозировал чемпиона АПЛ в этом сезоне

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился ожиданиями от чемпионской гонки в английской Премьер-лиге.
«У «Манчестер Сити» сейчас трудный период. В матче с «Арсеналом», вероятно, была их худшая игра, которую я видел.
Но я бы, конечно, не стал списывать «Сити» со счетов. Думаю, они все равно выиграют АПЛ», – сказал Кин.
- Сейчас лидерство в чемпионате делят «Тоттенхэм» и «Арсенал» (по 20 очков).
- «Манчестер Сити» идет на 3-м месте с 2-очковым отставанием.
- Команда Хосепа Гвардиолы становилась чемпионом в 3 последних сезонах.
Источник: Manchester Evening News