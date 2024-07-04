Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии на Евро-2024

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин призвал не списывать со счетом сборную Англии на Евро-2024.

«Если вы думаете, что Гарет [Саутгейт] и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы живете в стране ку-ку. Двигаемся к следующей игре. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе топ-уровня – это побеждать.

В данный момент меня смущает игра команды, но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться в соревновании. Они продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов после матча со Словакией, отнюдь», – сказал Кин.