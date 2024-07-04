Рой Кин прокомментировал выступление сборной Англии на Евро-2024

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин призвал не списывать со счетом сборную Англии на Евро-2024.
«Если вы думаете, что Гарет [Саутгейт] и его штаб исправят проблемы в ближайшие две недели, то вы живете в стране ку-ку. Двигаемся к следующей игре. У сборной есть определенный импульс. Главное в футболе топ-уровня – это побеждать.
В данный момент меня смущает игра команды, но такое случается. Речь идет о выживании, о том, чтобы остаться в соревновании. Они продолжают борьбу. Я бы не стал их списывать со счетов после матча со Словакией, отнюдь», – сказал Кин.
- «Жить в стране ку-ку» – английская идиома, которая означает «думать, что могут произойти вещи, которые совершенно невозможны, вместо того, чтобы понимать, как обстоят дела на самом деле»
- На групповом этапе англичане победили Сербию (1:0), сыграли вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В 1/8 финала команда победила Словакию в дополнительное время (2:1).
- В 1/4 финала турнира Англия сыграет с Швейцарией 6 июля. Начало матча в 19:00 мск.
Источник: Mirror