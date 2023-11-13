Похороны Бобби Чарльтона посетили Фергюсон, принц Уильям, бывшие и действующие игроки «МЮ»

В Манчестере состоялась церемония прощания с сэром Бобби Чарльтоном.
Легендарный футболист умер 21 октября в возрасте 86 лет.
На его похороны пришли бывшие тренеры «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и Уле-Гуннар Сульшер, экс-футболисты Пол Скоулз, Райан Гиггз, Стив Брюс, Рой Кин, действующий игрок Гарри Магуайр, а также принц Уэльский Уильям, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, президент УЕФА Александер Чеферин, Гари Линекер и другие.
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
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Источник: «Бомбардир»