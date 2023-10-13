В «Зените» отреагировали на лидерство «Краснодара» в РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о лидерстве «Краснодара».

Клуб занимает первое место в турнирной таблице, имея на счету 27 очков. У петербуржцев 20 очков.

– Вас удивляет «Краснодар» в этом сезоне? Ждали, что именно они станут главными конкурентами «Зенита»?

– Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас «Краснодар» лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у «Краснодара» впереди серьезные соперники. Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам.