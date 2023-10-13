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В «Зените» отреагировали на лидерство «Краснодара» в РПЛ

13 октября 2023, 13:15
8

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о лидерстве «Краснодара».

Клуб занимает первое место в турнирной таблице, имея на счету 27 очков. У петербуржцев 20 очков.

– Вас удивляет «Краснодар» в этом сезоне? Ждали, что именно они станут главными конкурентами «Зенита»?

– Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас «Краснодар» лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у «Краснодара» впереди серьезные соперники. Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Медведев Александр
Комментарии (8)
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АКС-74У
1697196565
Согласен, рано Краснодару дифирамбы петь.
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anatolich72
1697197721
Всё купим не переживайте. Завуалировался.
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raritet
1697198387
А по мне , так вроде и ничего сезон начался. По меньшей мере, не так все скучно, как предыдущие . Думаю, что режиссеры, этого шоу , что-то придумали новенькое, чтобы нам не скучно было. Конечно, с Палестинцами , не потягаться. Но все равно приятно. Люди работают над " развитием футбола". Было бы конечно прикольно , если бы они подтянуди к чемпионству Факел воронежский. Вот был бы праздник для провинции.
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Kollljan
1697203672
Краснодар очень симпатичная команда. Всегда хорошо играла и играет. Спартак по сравнению с Краснодаром - это дно днищенское !!!
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ZeBolotny
1697207860
Да в принципе Медведев прав. Впереди ещё 19 матчей и в том числе 2 игры с "Зенитом". Если "Краснодар" сможет достойно сыграть с "Зенитом" и ЦСКА, и так же уверенно занимать первое место к зимнему перерыву, то да, можно будет говорить о серьёзной конкуренции, а пока просто рано делать выводы.
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qawzsexdr
1697208804
Да пускай станут чемпионами, год можно и пропустить(конечно в конкурентной борьбе)
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Январь 59
1697222441
После игры с Балтикой, три очень серьёзных испытания. Кр. Сов., ЦСКА и Зенит . от этих игр зависит очень много. Фактически каждая игра за 6 очков.
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