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    В «Зените» отреагировали на лидерство «Краснодара» в РПЛ

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о лидерстве «Краснодара».

    Клуб занимает первое место в турнирной таблице, имея на счету 27 очков. У петербуржцев 20 очков.

    – Вас удивляет «Краснодар» в этом сезоне? Ждали, что именно они станут главными конкурентами «Зенита»?

    – Пока еще рано говорить, кто будет главным конкурентом. Да, сейчас «Краснодар» лидирует, но у нас впереди еще два матча с ними. Плюс у «Краснодара» впереди серьезные соперники. Давайте не гадать на кофейной гуще, а смотреть по итогам.

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    Источник: Sport24

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