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    • Мостовой поделился разочарованием после игры Россия – Камерун

    Мостовой поделился разочарованием после игры Россия – Камерун

    Александр Мостовой недоволен сборной Камеруна после товарищеского матча с Россией (0:1).

    «Камерунцы немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. Поначалу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась.

    Гол Федора Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел, и желания победить сегодня», – сказал Мостовой.

    • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
    • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.
    • Камерунцы нарушили режим перед матчем.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1591

      SLADE2019 42 минуты назад

      В товарищеских играх негоже играть не то, что чрезмерно грубо, но вообще стараться играть без фолов. Допустимая жесткость всегда должна иметь место в футболе, даже в тренировочных матчах. Мостовой в этом плане прав. Игра была какая то выстовочная даже, а не товарняк. Камерунцы после ночных веселий, понятное дело себя не напрягали, а наши, наверное опять в мафию играли всю ночь?

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      Рейтинг: +492

      erybov1965 47 минут назад

      На то и матч товарищеский,а не финал чемпионата мира.

      0
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      Рейтинг: +10

      Валерий-Крамаров-vkontakt 1 час назад

      Ребят, спасибо за сервис. Сегодня взял прогноз и победа. Не ожидал, если честно, т.к. сами знаете. Найти можно в любом сервисе по фразе: s t a v k a – p r o g n o z r u. Работают с 2013 года! Всем больших выигрышей.

      0
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      Рейтинг: +11803

      alex1951 1 час назад

      Эх,Мостовой,ты,Мостовой...ты не дружишь с головой....
      Не нашел себе ты места ,вот и дрочишь повсеместно...
      Хватит нам Губы и Утки ,плюс твои ,опп,говношутки...

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