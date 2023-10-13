Александр Мостовой недоволен сборной Камеруна после товарищеского матча с Россией (0:1).

«Камерунцы немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. Поначалу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась.

Гол Федора Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел, и желания победить сегодня», – сказал Мостовой.