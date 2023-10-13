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  • Мостовой поделился разочарованием после победы России над Камеруном

Мостовой поделился разочарованием после победы России над Камеруном

13 октября 2023, 08:44
9

Александр Мостовой недоволен сборной Камеруна после товарищеского матча с Россией (0:1).

«Камерунцы немного разочаровали. Ни фолов, ни борьбы, ни сопротивления. Поначалу парочку моментов создали, а потом игра выровнялась.

Гол Федора Чалова – ошибка вратаря. Понятно, что это товарищеский матч, но я борьбы не увидел, и желания победить сегодня», – сказал Мостовой.

  • Товарищеский матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
  • Единственный гол забил Федор Чаловдебютный для него за сборную.
  • Камерунцы нарушили режим перед матчем.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Камерун Россия Мостовой Александр
Комментарии (9)
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alex1951
1697178757
Эх,Мостовой,ты,Мостовой...ты не дружишь с головой.... Не нашел себе ты места ,вот и дрочишь повсеместно... Хватит нам Губы и Утки ,плюс твои ,опп,говношутки...
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Валерий-Крамаров-vkontakt
1697179952
Ребят, спасибо за сервис. Сегодня взял прогноз и победа. Не ожидал, если честно, т.к. сами знаете. Найти можно в любом сервисе по фразе: s t a v k a – p r o g n o z r u. Работают с 2013 года! Всем больших выигрышей.
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erybov1965
1697180973
На то и матч товарищеский,а не финал чемпионата мира.
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SLADE2019
1697181323
В товарищеских играх негоже играть не то, что чрезмерно грубо, но вообще стараться играть без фолов. Допустимая жесткость всегда должна иметь место в футболе, даже в тренировочных матчах. Мостовой в этом плане прав. Игра была какая то выстовочная даже, а не товарняк. Камерунцы после ночных веселий, понятное дело себя не напрягали, а наши, наверное опять в мафию играли всю ночь?
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alex1951
1697195295
Эх,Мостовой,ты,Мостовой...ты не дружишь с головой.... Не нашел себе ты места ,вот и дрочишь повсеместно... Хватит нам Губы и Утки ,плюс твои ,опп,говношутки...
Ответить
zigbert
1697195349
Если бы Камерун использовал свои голевые моменты то наверное Мостовой говорил бы другое. Но конечно сильно они не напрягались. Матч ведь был товарищеский.
Ответить
Алексей-Казаков-google
1697296660
Договорняк стопудово
Ответить
Алексей-Казаков-google
1697296688
На фоне дружеских отношений с Африкой
Ответить
Каратель помойников
1697334018
Зачем берут интервью у этого маразматика?
Ответить
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