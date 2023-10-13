Кузяев рассказал, как к нему относятся во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев доволен отношением к себе во Франции.
– Предубеждения не чувствуете в связи с тем, что вы из России?
– Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно теплое отношение к себе со стороны руководства, партнеров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже.
- Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента минувшим летом.
- В составе Гавра 30-летний полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.
- Сейчас Далер на сборе сборной России.
Источник: «Чемпионат»