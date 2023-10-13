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    Кузяев рассказал, как к нему относятся во Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев доволен отношением к себе во Франции.

    – Предубеждения не чувствуете в связи с тем, что вы из России?

    – Нет-нет-нет. Я с самого первого дня во Франции чувствую исключительно теплое отношение к себе со стороны руководства, партнеров и болельщиков. Повторюсь: не ожидал даже.

    • Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента минувшим летом.
    • В составе Гавра 30-летний полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.
    • Сейчас Далер на сборе сборной России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3754

      FRZZ 1 час назад

      Отношение к человеку зависит от самого человека.

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      Рейтинг: +13382

      Вомбат > FRZZ 51 минуту назад

      Далеко не везде.

      0
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      ...
      Рейтинг: +43

      Belyiccat > Вомбат 43 минуты назад

      Уроды есть в любом обществе.

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