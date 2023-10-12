Чалов прокомментировал дебютный гол за сборную России

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после товарищеского матча России и Камеруна.

Россияне дома победили со счетом 1:0.

Чалов забил единственный гол на 40-й минуте.

Для него это дебютный мяч за сборную.

– Что этот гол значит для тебя?

– Первый гол за сборную – мечта сбылась.

– Почему так долго пришлось ждать этого мяча?

– Все, что ни делается, все – к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили.

– Насколько это был наигранный «стандарт» в моменте с твоим голом?

– Разыгрывали и готовили «стандарт», в целом все как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось.

– Как должен был по плану играть?

– Я должен был на ближнюю бежать. Увидел, что футболисты Камеруна свалились на ближнюю, туда бежать смысла не было.

– Успел ли испугаться в моменте с голом? Нога защитника Камеруна была рядом с твоей головой.

– Я даже не увидел, если честно. Я должен был, наверное, с первой подачи забивать, но вратарь отбил, и получилось, что потом я первый на мяче оказался.

Я из глубины отдавал (Сергею) Волкову передачу, но не успевал уже в штрафной замыкать. У нас взаимозаменяемость, если Далер Кузяев уходил на ближнюю, я шел в подбор.

– Как прессинг чувствовался с поля, как Камерун адаптировался?

– Не всегда получался прессинг. После него были легкие потери, из‑за этого приходилось больше играть в отборе. Убрать потери, было бы проще и счет был бы другим.

– Замена уже в перерыве после такого гола, насколько это было обсуждаемо?

– Я думаю, что Валерия Георгиевича надо спросить. Скорее всего, это было заготовлено. Честно, не знаю.

– Впечатления от игроков Камеруна?

– Очень хорошая команда, физически сильные. Мы прекрасно понимали это, понимали, что нужно играть через пас и быстрее, тогда у нас будет больше свободы.