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    Чалов прокомментировал дебютный гол за сборную России

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после товарищеского матча России и Камеруна.

    • Россияне дома победили со счетом 1:0.
    • Чалов забил единственный гол на 40-й минуте.
    • Для него это дебютный мяч за сборную.

    – Что этот гол значит для тебя?

    – Первый гол за сборную – мечта сбылась.

    – Почему так долго пришлось ждать этого мяча?

    – Все, что ни делается, все – к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили.

    – Насколько это был наигранный «стандарт» в моменте с твоим голом?

    – Разыгрывали и готовили «стандарт», в целом все как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось.

    – Как должен был по плану играть?

    – Я должен был на ближнюю бежать. Увидел, что футболисты Камеруна свалились на ближнюю, туда бежать смысла не было.

    – Успел ли испугаться в моменте с голом? Нога защитника Камеруна была рядом с твоей головой.

    – Я даже не увидел, если честно. Я должен был, наверное, с первой подачи забивать, но вратарь отбил, и получилось, что потом я первый на мяче оказался.

    Я из глубины отдавал (Сергею) Волкову передачу, но не успевал уже в штрафной замыкать. У нас взаимозаменяемость, если Далер Кузяев уходил на ближнюю, я шел в подбор.

    – Как прессинг чувствовался с поля, как Камерун адаптировался?

    – Не всегда получался прессинг. После него были легкие потери, из‑за этого приходилось больше играть в отборе. Убрать потери, было бы проще и счет был бы другим.

    – Замена уже в перерыве после такого гола, насколько это было обсуждаемо?

    – Я думаю, что Валерия Георгиевича надо спросить. Скорее всего, это было заготовлено. Честно, не знаю.

    – Впечатления от игроков Камеруна?

    – Очень хорошая команда, физически сильные. Мы прекрасно понимали это, понимали, что нужно играть через пас и быстрее, тогда у нас будет больше свободы.

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    Источник: «Матч ТВ»

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