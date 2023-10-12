Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чалов прокомментировал дебютный гол за сборную России

12 октября 2023, 22:15

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился впечатлениями после товарищеского матча России и Камеруна.

  • Россияне дома победили со счетом 1:0.
  • Чалов забил единственный гол на 40-й минуте.
  • Для него это дебютный мяч за сборную.

– Что этот гол значит для тебя?

– Первый гол за сборную – мечта сбылась.

– Почему так долго пришлось ждать этого мяча?

– Все, что ни делается, все – к лучшему. Рад, что получилось забить, самое главное, что мы победили.

– Насколько это был наигранный «стандарт» в моменте с твоим голом?

– Разыгрывали и готовили «стандарт», в целом все как должно было быть. Я не по плану сыграл и получилось.

– Как должен был по плану играть?

– Я должен был на ближнюю бежать. Увидел, что футболисты Камеруна свалились на ближнюю, туда бежать смысла не было.

– Успел ли испугаться в моменте с голом? Нога защитника Камеруна была рядом с твоей головой.

– Я даже не увидел, если честно. Я должен был, наверное, с первой подачи забивать, но вратарь отбил, и получилось, что потом я первый на мяче оказался.

Я из глубины отдавал (Сергею) Волкову передачу, но не успевал уже в штрафной замыкать. У нас взаимозаменяемость, если Далер Кузяев уходил на ближнюю, я шел в подбор.

– Как прессинг чувствовался с поля, как Камерун адаптировался?

– Не всегда получался прессинг. После него были легкие потери, из‑за этого приходилось больше играть в отборе. Убрать потери, было бы проще и счет был бы другим.

– Замена уже в перерыве после такого гола, насколько это было обсуждаемо?

– Я думаю, что Валерия Георгиевича надо спросить. Скорее всего, это было заготовлено. Честно, не знаю.

– Впечатления от игроков Камеруна?

– Очень хорошая команда, физически сильные. Мы прекрасно понимали это, понимали, что нужно играть через пас и быстрее, тогда у нас будет больше свободы.

Еще по теме:
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ» 6
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении 2
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Камерун Россия Чалов Федор
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
1
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
2
Куртуа отказался играть за сборную Бельгии в Лиге наций
15:10
1
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
4
Слуцкий оценил перспективы Батракова в «Галатасарае»
14:38
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Все новости
Все новости
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
2
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
4
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
3
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
12
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
2
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
4
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
4
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
5
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+