Кузяев рассказал, жалеет ли он об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал свое решение перебраться в чемпионат Франции.
«Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца. Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной», – сказал Кузяев.
- Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента минувшим летом.
- В составе Гавра 30-летний полузащитник провел восемь матчей и забил два гола.
Источник: «Чемпионат»