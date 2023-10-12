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    Кузяев рассказал, жалеет ли он об уходе из «Зенита»

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал свое решение перебраться в чемпионат Франции.

    «Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца. Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной», – сказал Кузяев.

    • Далер Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента минувшим летом.
    • В составе Гавра 30-летний полузащитник провел восемь матчей и забил два гола.

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    Источник: «Чемпионат»

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