Кузяев рассказал, жалеет ли он об уходе из «Зенита»

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев прокомментировал свое решение перебраться в чемпионат Франции.

«Я в принципе никогда не сожалею о сделанном. Нужно прежде всего прислушиваться к себе, к зову сердца. Я хотел попробовать себя в Европе, и это произошло. Очень рад этому и нисколько не жалею о том, какой путь избрал и что сейчас происходит со мной», – сказал Кузяев.