VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых, сообщает британское издание The Guardian.

Отмечается, что после скандала в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» предлагается выводить в прямой эфир переговоры арбитров с VAR – судьи должны будут объяснить, почему принято то или иное решение.