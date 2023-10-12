VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых, сообщает британское издание The Guardian.
Отмечается, что после скандала в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» предлагается выводить в прямой эфир переговоры арбитров с VAR – судьи должны будут объяснить, почему принято то или иное решение.
- Во время матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1) – из-за судейской ошибки не был зафиксировал гол полузащитника гостей Луиса Диаса. Через две минуты «Тоттенхэм» открыл счет в матче.
- После завершения игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с требованием переигровки.
Источник: The Guardian