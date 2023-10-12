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    • VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых

    VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых

    VAR могут начать использовать для назначения штрафных и угловых, сообщает британское издание The Guardian.

    Отмечается, что после скандала в матче «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» предлагается выводить в прямой эфир переговоры арбитров с VAR – судьи должны будут объяснить, почему принято то или иное решение.

    • Во время матча «Тоттенхэм»«Ливерпуль» (2:1) – из-за судейской ошибки не был зафиксировал гол полузащитника гостей Луиса Диаса. Через две минуты «Тоттенхэм» открыл счет в матче.
    • После завершения игры главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с требованием переигровки.

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    Источник: The Guardian

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    Сегодня, 14:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Борис-Алдеев-vkontakte 40 минут назад

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      Рейтинг: +18054

      Garrincha58 1 час назад

      тогда зачем судьи для того чтобы показывать карточку и свистеть о начале игры и её конце????

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