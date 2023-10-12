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    • Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол во Франции

    Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол во Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, с чем связан его отказ праздновать гол в ворота «Бреста» – дебютный для него во Франции.

    «Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А ещe было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать.

    Ребята потом спрашивали: «Почему ты не празднуешь?» Ответил, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано.

    Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие», – объяснил Кузяев.

    • В июле 30-летний полузащитник перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.
    • Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.
    • Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 по 2023 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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