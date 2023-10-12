Кузяев объяснил, почему не праздновал первый гол во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, с чем связан его отказ праздновать гол в ворота «Бреста» – дебютный для него во Франции.

«Матч складывался не слишком удачно. Мы пропустили и играли не очень хорошо. А ещe было жарко и душно. Может, в тот момент я просто так устал, что не было желания как-то бурно праздновать.

Ребята потом спрашивали: «Почему ты не празднуешь?» Ответил, что и в России нечасто голы праздновал. Не знаю, с чем это связано.

Почему-то в тот момент, когда забиваю, у меня нет желания, рвения куда-то бежать, прыгать, жестикулировать. Хочется сохранять хладнокровие и спокойствие», – объяснил Кузяев.