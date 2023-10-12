Кузяев сравнил тренировочные базы «Зенита» и «ПСЖ»

Далер Кузяев поделился воспоминаниями о своем дебюте за «Гавр». Это произошло в товарищеском матче с «ПСЖ».

«Ощущения были потрясающие. У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всe очень современно оборудовано.

Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору. У нас ещe продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, «Гавр» очень достойно выглядел.

К сожалению, проиграли. Мбаппе вышел на замену за 20 минут и сделал колоссальную разницу в матче», – сказал Кузяев.