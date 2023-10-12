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    Кузяев сравнил тренировочные базы «Зенита» и «ПСЖ»

    Далер Кузяев поделился воспоминаниями о своем дебюте за «Гавр». Это произошло в товарищеском матче с «ПСЖ».

    «Ощущения были потрясающие. У «Зенита» шикарная база, но у «ПСЖ» она просто космическая! Совершенно новая, огромное количество полей, всe очень современно оборудовано.

    Было интересно узнать свой уровень. С любопытством смотрел на футболистов, которых раньше видел только по телевизору. У нас ещe продолжались сборы, поэтому играли на фоне нагрузок. Но, я считаю, «Гавр» очень достойно выглядел.

    К сожалению, проиграли. Мбаппе вышел на замену за 20 минут и сделал колоссальную разницу в матче», – сказал Кузяев.

    • В июле 30-летний полузащитник перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.
    • Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.
    • За «Зенит» Кузяев выступал с 2017 по 2023 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21977

      Cleaner 32 минуты назад

      Да забыли уже все про Кузяева. Турист блин, впечатлениями делится...(

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