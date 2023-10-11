Экс-генсек РФС считает, что УЕФА «попутал рамсы»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

«К сожалению, сейчас руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы и политику ставит в основу, забывая об этике. Хотя Платон и Аристотель – философы, на которых держится вся европейская конструкция. И политическая, и философская, и морально-нравственная. Надо им почитать Платона и понять, что решения, принимаемые ими, – вопреки здравому смыслу. Эти решения УЕФА в отношении юношеских сборных России меня по-настоящему завели», – сказал Воробьев.