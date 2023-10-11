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    Экс-генсек РФС считает, что УЕФА «попутал рамсы»

    Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высказался о том, что УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России до международных турниров.

    Полноценный бан для российских команд вернули без проведения голосования.

    «К сожалению, сейчас руководство УЕФА, как в некоторых кругах говорят, попутало рамсы и политику ставит в основу, забывая об этике. Хотя Платон и Аристотель – философы, на которых держится вся европейская конструкция. И политическая, и философская, и морально-нравственная. Надо им почитать Платона и понять, что решения, принимаемые ими, – вопреки здравому смыслу. Эти решения УЕФА в отношении юношеских сборных России меня по-настоящему завели», – сказал Воробьев.

    • Команды из России отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
    • На фоне сентябрьской рекомендации УЕФА частично снять бан более 10 стран объявили о бойкоте возможных матчей с россиянами.
    • В итоге в УЕФА заявили, что «не нашли технического решения, позволяющего российским командам играть».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    11.10.2023 22:29
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