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    • Экс-игрок «Тосно» Жигулев раскрыл сумму, которую ему должен клуб

    Экс-игрок «Тосно» Жигулев раскрыл сумму, которую ему должен клуб

    Полузащитник «Пари НН» Илья Жигулев до сих пор не получил долг по зарплате от «Тосно».

    «Самое положительное воспоминание – это, конечно, трофей. Я уже абстрагировался, наверное, ото всего: что не платили зарплату, понимали, что команда вылетит, уже на чемпионат особо не настраивались. Было понимание того, что есть шанс выиграть Кубок.

    По сути мы ничего не заработали. Многим ещe остались должны. Мне тоже. Некоторую часть приличную. Сколько? С бонусами, не знаю, миллиона 3–4 рублей. То, что мог вернуть, уже вернул», – сказал Жигулeв в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • Жигулев взял с «Тосно» Кубок России в 2018 году.
    • В том же году клуб ликвидировали.
    • Весной 2023 года объявили о возрождении «Тосно».

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.10.2023 22:12
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