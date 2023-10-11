Ташуев сравнил матч Россия – Камерун с блюдом

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Камеруна.

«У нас сегодня такая ситуация, что каждый матч, будь то с участниками Кубка мира, будь то финалистами Кубка Африки – очень важен. Сборной эти матчи нужны! Как без таких игр оценить уровень, на котором находится наш футбол? Я вообще не понимаю, что значит «не нужно». У нас нет международных матчей, а игры чемпионата… можно восхищаться чемпионатом или нет, но этого точно недостаточно.

Игры против Катара, Камеруна – это вклад в будущее, возможность подготовить молодых игроков, оценить уровень интенсивности. Ну и для болельщиков игры национальной сборной как вкусное блюдо. Матч со сборной Камеруна можно сравнить с хорошим стейком», – сказал Ташуев.