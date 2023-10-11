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    • Мостовой: «Наконец в сборную России вызван нормальный состав»

    Мостовой: «Наконец в сборную России вызван нормальный состав»

    Александр Мостовой высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Камеруна.

    «Я рад, что наконец вызван нормальный состав по количеству в сборную. Теперь спокойно можно готовиться к двум играм.

    Камерун – очень хорошая команда, главное, чтобы все их основные футболисты к нам приехали. Немногие знают футболистов из Камеруна и до сих пор будут думать о Роже Милла, который еще против нас играл. Очень хорошо, что будем играть с такой сборной, игра будет интересной.

    Я нормально отношусь к тому, что в сборную вызваны футболисты, которые у себя в клубах не играют – Джикия, Миранчук. Они игроки нашей национальной команды, ничего в этом нет. Эти футболисты не играют, потому что кому-то где-то не везет, у кого-то конкуренция высокая.

    Но они игроки сборной и от них нельзя отказываться, они должны играть. Оба сильнее многих, которые были на последнем сборе. Раньше сборная была мечтой для каждого, а тут уже вызвали всех кого не лень, половину футболистов даже не знали», – заявил Мостовой.

    • Россия примет Камерун 12 октября в 19:00 мск.
    • Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

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    Источник: Metaratings

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