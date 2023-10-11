Зидан ответил, собирается ли он возвращаться к тренерской работе

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о своем будущем.

«Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких новостей. Я наслаждаюсь временем со своей семьeй. Посмотрим, что будет дальше.

Пока я остаюсь тренером, этот вопрос не утратит актуальности», – заявил 51-летний француз.