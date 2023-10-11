Зидан ответил, собирается ли он возвращаться к тренерской работе

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о своем будущем.
«Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких новостей. Я наслаждаюсь временем со своей семьeй. Посмотрим, что будет дальше.
Пока я остаюсь тренером, этот вопрос не утратит актуальности», – заявил 51-летний француз.
- Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
- Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
- Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо