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    • Зидан ответил, собирается ли он возвращаться к тренерской работе

    Зидан ответил, собирается ли он возвращаться к тренерской работе

    Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о своем будущем.

    «Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких новостей. Я наслаждаюсь временем со своей семьeй. Посмотрим, что будет дальше.

    Пока я остаюсь тренером, этот вопрос не утратит актуальности», – заявил 51-летний француз.

    • Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
    • Сообщалось, что он отклонил предложения от «ПСЖ» и «Аль-Насра».
    • Тренер рассчитывал возглавить сборную Франции после ЧМ-2022, но Дидье Дешам после выхода в финал мундиаля остался в национальной команде.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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