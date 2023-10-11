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    «Рубин» расторг контракты с двумя игроками

    Два футболиста досрочно покинули «Рубин».

    Казанский клуб расторг контракты с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.

    «Футбольный клуб «Рубин» принял решение о прекращении трудовых отношений с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым. Игроки покидают наш клуб.

    Мы благодарим футболистов за время, проведенное в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.

    • 30-летний Уридия провел за «Рубин» 19 матчей и забил 2 гола.
    • 28-летний Ширяев не отличился результативными действиями в 5 играх.

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    Источник: телеграм-канал «Рубина»

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