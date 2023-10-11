«Рубин» расторг контракты с двумя игроками

Два футболиста досрочно покинули «Рубин».
Казанский клуб расторг контракты с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.
«Футбольный клуб «Рубин» принял решение о прекращении трудовых отношений с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым. Игроки покидают наш клуб.
Мы благодарим футболистов за время, проведенное в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.
- 30-летний Уридия провел за «Рубин» 19 матчей и забил 2 гола.
- 28-летний Ширяев не отличился результативными действиями в 5 играх.
Источник: телеграм-канал «Рубина»