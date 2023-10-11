«Рубин» расторг контракты с двумя игроками

Два футболиста досрочно покинули «Рубин».

Казанский клуб расторг контракты с Мераби Уридией и Максимом Ширяевым.

«Футбольный клуб «Рубин» принял решение о прекращении трудовых отношений с нападающим Мераби Уридией и защитником Максимом Ширяевым. Игроки покидают наш клуб.

Мы благодарим футболистов за время, проведенное в «Рубине», и желаем им удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в публикации.