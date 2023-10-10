Уткин раскрыл подробности конфликта со Слуцким

Журналист и блогер Василий Уткин рассказал, почему поссорился с Леонидом Слуцким.

– Вы еще говорили о ссоре с Леонидом Слуцким…

– Это было после игры 2Drots с ЦСКА (2:1). Перед съемкой одной из программ мы с ним болтали, я спросил, будем ли мы обсуждать игру «дротов» с ЦСКА.

А Слуцкий говорит: «А что тут обсуждать? Я вообще эту игру не смотрел. Зачем это смотреть?» Но через три дня Леонид Викторович рассказывает, что ЦСКА играл в полноги и так далее.

С тех пор я затаил, что Леонид Викторович иногда говорит о матчах, которые он не смотрел, как будто он их смотрел очень внимательно. Я сам так умею, но я комментатор, мне простительно.

Вот так, пара косо брошенных фраз, и у нас вышла размолвка с Леонидом Викторовичем.

52-летний Слуцкий остается без работы с ноября, когда ушел из «Рубина».

Он тренировал сборную России и работал за границей в «Витессе» и «Халл Сити».

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