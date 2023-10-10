Президент «Наполи»: «Слава богу, что Энрике пошел в «ПСЖ», а не к нам»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рад, что ему не удалось договориться с Луисом Энрике.
- Неаполитанцы искали замену для Лучано Спаллетти после чемпионского сезона.
- Клуб назначил Руди Гарсию, которому уже грозит увольнение.
- Энрике возглавил «ПСЖ».
«Я звонил нескольким тренерам. Общался с Тиаго Моттой, но он не захотел. Звонил Луису Энрике. Слава богу, что он пошел в «ПСЖ», а не к нам.
Посмотрите на его результаты. Он не убедил меня даже в ходе переговоров, которые мы вели три дня», – сказал Де Лаурентис.
Источник: Marca