Президент «Наполи»: «Слава богу, что Энрике пошел в «ПСЖ», а не к нам»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рад, что ему не удалось договориться с Луисом Энрике.

Неаполитанцы искали замену для Лучано Спаллетти после чемпионского сезона.

Клуб назначил Руди Гарсию, которому уже грозит увольнение.

Энрике возглавил «ПСЖ».

«Я звонил нескольким тренерам. Общался с Тиаго Моттой, но он не захотел. Звонил Луису Энрике. Слава богу, что он пошел в «ПСЖ», а не к нам.

Посмотрите на его результаты. Он не убедил меня даже в ходе переговоров, которые мы вели три дня», – сказал Де Лаурентис.