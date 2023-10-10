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    • Президент «Наполи»: «Слава богу, что Энрике пошел в «ПСЖ», а не к нам»

    Президент «Наполи»: «Слава богу, что Энрике пошел в «ПСЖ», а не к нам»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рад, что ему не удалось договориться с Луисом Энрике.

    «Я звонил нескольким тренерам. Общался с Тиаго Моттой, но он не захотел. Звонил Луису Энрике. Слава богу, что он пошел в «ПСЖ», а не к нам.

    Посмотрите на его результаты. Он не убедил меня даже в ходе переговоров, которые мы вели три дня», – сказал Де Лаурентис.

    • «ПСЖ» идет на 3-м месте в Лиге 1 после 8 туров.
    • Отставание от лидирующего «Монако» – 2 очка.

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    Источник: Marca

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