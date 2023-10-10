«Реал» отреагировал на завершение карьеры Азара

«Реал» опубликовал заявление в связи с уходом Эдена Азара из профессионального футбола.

«Реал Мадрид» хочет выразить благодарность и привязанность игроку, который прибыл в наш клуб в 2019 году и за четыре сезона выиграл восемь трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

«Реал Мадрид» хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – говорится в публикации клуба.