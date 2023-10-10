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    «Реал» отреагировал на завершение карьеры Азара

    «Реал» опубликовал заявление в связи с уходом Эдена Азара из профессионального футбола.

    «Реал Мадрид» хочет выразить благодарность и привязанность игроку, который прибыл в наш клуб в 2019 году и за четыре сезона выиграл восемь трофеев: Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, две Ла Лиги, Кубок Короля и два Суперкубка Испании.

    «Реал Мадрид» хочет пожелать Эдену Азару и его семье всего наилучшего на этом новом этапе его жизни», – говорится в публикации клуба.

    • Бельгийцу 32 года.
    • «Реал» досрочно расторг с ним контракт в начале лета.
    • Вингер провел за мадридскую команду 76 матчей, забил 7 голов и сделал 12 ассистов.

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    Источник: сайт «Реала»

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