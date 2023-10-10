Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Кузяев сравнил тренировки в «Зените» и «Гавре»

    Далер Кузяев ответил, где тренировки интенсивнее – в «Зените» или «Гавре».

    «До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое.

    В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените», – сказал Кузяев.

    • В июле 30-летний полузащитник перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.
    • Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.
    • За «Зенит» Кузяев выступал с 2017 по 2023 год.

    Новости по теме
    Кузяев заявил, что рад интриге в РПЛ 2
    Кузяев рассказал, как ощущает себя во Франции 1
    Кузяев: «Нашел во Франции магазин, где продается гречка» 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5198

      Ziklop 3 часа назад

      вот и весь гений тренерского штаба Зенита, даже в Гавре всё гораздо интенсивнее, а что уж говорить про лидеров европейских чемпионатов!

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+