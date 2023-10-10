Кузяев сравнил тренировки в «Зените» и «Гавре»

вот и весь гений тренерского штаба Зенита, даже в Гавре всё гораздо интенсивнее, а что уж говорить про лидеров европейских чемпионатов!
Далер Кузяев ответил, где тренировки интенсивнее – в «Зените» или «Гавре».
«До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое.
В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените», – сказал Кузяев.
- В июле 30-летний полузащитник перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.
- Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.
- За «Зенит» Кузяев выступал с 2017 по 2023 год.