Кузяев сравнил тренировки в «Зените» и «Гавре»

Далер Кузяев ответил, где тренировки интенсивнее – в «Зените» или «Гавре».

«До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое.

В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените», – сказал Кузяев.

В июле 30-летний полузащитник перешел в «Гавр» в качестве свободного агента, заключив контракт до 2025 года.

Его статистика в этом сезоне: 8 матчей, 2 гола.

За «Зенит» Кузяев выступал с 2017 по 2023 год.

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