Кузяев сравнил тренировки в «Зените» и «Гавре»

Далер Кузяев ответил, где тренировки интенсивнее – в «Зените» или «Гавре».

«До Франции я тоже был счастлив по-футбольному. Но я решил, что должен попробовать что-то новенькое.

В «Гавре» тренировки интенсивнее, чем в «Зените», – сказал Кузяев.