Кузяев заявил, что рад интриге в РПЛ

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», высказался об интриге в РПЛ.

– Следишь ли ты за РПЛ?

– Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, смотрю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что интрига закончится не в апреле, как обычно, а в мае, – заявил Кузяев.