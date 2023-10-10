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    Кузяев заявил, что рад интриге в РПЛ

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», высказался об интриге в РПЛ.

    – Следишь ли ты за РПЛ?

    – Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, смотрю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что интрига закончится не в апреле, как обычно, а в мае, – заявил Кузяев.

    • Далер Кузяев перешел из «Зенита» во французский «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента.
    • С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Ахмат» (в то время «Терек»).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5828

      Эном айс 4 часа назад

      Слегка скрепя сердце и скрипя кубками думается .что даже в Питере все рады.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5263

      Spirit_78 > Эном айс 3 часа назад

      Меня радует, что кризис выглядит именно так. Иная команда при кризисе стояла бы навылет.

      1
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