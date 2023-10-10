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Кузяев заявил, что рад интриге в РПЛ

10 октября 2023, 14:31
2

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», высказался об интриге в РПЛ.

– Следишь ли ты за РПЛ?

– Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, смотрю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что интрига закончится не в апреле, как обычно, а в мае, – заявил Кузяев.

  • Далер Кузяев перешел из «Зенита» во французский «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента.
  • С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Ахмат» (в то время «Терек»).

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат Кузяев Далер
Комментарии (2)
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Эном айс
1696937934
Слегка скрепя сердце и скрипя кубками думается .что даже в Питере все рады.
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