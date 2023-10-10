Кузяев заявил, что рад интриге в РПЛ

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев, ранее выступавший за «Зенит», высказался об интриге в РПЛ.
– Следишь ли ты за РПЛ?
– Я слежу за нашим чемпионатом. К сожалению, смотрю не все матчи. Если получается, смотрю матчи «Зенита». Народ пять лет ждал интриги в чемпионате. Вот она и появилась! Сейчас должны все радоваться. Но считаю, что «Зенит» прибавит после этой паузы. Я болею за них. Слежу за «Ахматом» в том числе. Думаю, что интрига закончится не в апреле, как обычно, а в мае, – заявил Кузяев.
- Далер Кузяев перешел из «Зенита» во французский «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента.
- С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Ахмат» (в то время «Терек»).
Источник: «Спорт-Экспресс»