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    В «Спартаке» ответили, довольны ли в клубе 5-м местом в РПЛ

    Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о положении клуба в РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имея на счету 17 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

    – Мы недовольны тем местом, которое занимаем. Клуб должен и может занимать место выше. Мы видим, какая большая работа делается. Мы видим, как ребята бились в дерби. Понимаем, что еще много работы предстоят впереди. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры.

    – Что позитивного могли бы отметить по этой части сезона?

    – Для меня важный сигнал, что команда не сдается. Даже проигрывая по ходу матча. Когда подряд несколько неудачных матчей, команда бьется, команда играет с максимальной самоотдачей. Это вселяет уверенность, что мы справимся с этой ситуацией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4530

      ПалкоВводецъ (returned) 5 часов назад

      Для срамтака 5 место это предел возможности. А так их место 6-10. Лузеры епт. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +10

      Виктор-Самохвалов-vkontak 6 часов назад

      Я считаю, что пора заканчивать верить всяким телегам и пабликам с прогнозами на спорт. Один развод. Есть старый 10-тилетний сервис. Найдите его в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Гарантии, отчеты. МАТЧ ТВ о них сюжет показывал.

      0
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      Рейтинг: +20261

      NewLife 6 часов назад

      Балабол !
      "Мы видим, какая большая работа делается." А болельщики не видят.

      1
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      Рейтинг: +1583

      SLADE2019 > NewLife 6 часов назад

      Значит не у меня одного такое чувство, что Малышев зачастую бредит.

      1
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      Рейтинг: +16695

      Алексей З 6 часов назад

      Ну вот пока руководить будут нефутбольные люди , улучшений ждать не стоит.
      "Биться' , "сражаться", а когда просто начнём играть в футбол.
      В старте выходят все кого купили , которые явно не сильнее "скамеечников", тренер не за результат борется , а тупо оправдывает эти трансферы.
      Пока это в Лукойле не понимают.

      2
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      Рейтинг: +1583

      SLADE2019 6 часов назад

      Команда бьется. И он этим доволен. Когда играть в футбол команда будет? Ответь, уважаемый гендир. Ты еще игрокам за эту позорную ничью премию выплати.

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