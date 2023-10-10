В «Спартаке» ответили, довольны ли в клубе 5-м местом в РПЛ

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о положении клуба в РПЛ. Команда занимает пятое место в турнирной таблице, имея на счету 17 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 очков.

– Мы недовольны тем местом, которое занимаем. Клуб должен и может занимать место выше. Мы видим, какая большая работа делается. Мы видим, как ребята бились в дерби. Понимаем, что еще много работы предстоят впереди. Надо исправлять моменты, разбирать ошибки и улучшать качество игры.

– Что позитивного могли бы отметить по этой части сезона?

– Для меня важный сигнал, что команда не сдается. Даже проигрывая по ходу матча. Когда подряд несколько неудачных матчей, команда бьется, команда играет с максимальной самоотдачей. Это вселяет уверенность, что мы справимся с этой ситуацией.