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    • Бывший защитник «Спартака» Жиго высказался об игре команды

    Бывший защитник «Спартака» Жиго высказался об игре команды

    Бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что смотрел матч команды с ЦСКА. Француз, сейчас выступающий за «Марсель», поделился впечатлениями от просмотра.

    «Да, конечно я смотрел дерби «Спартака» с ЦСКА. Уважаю характер команды. Они не сдавались и забили на последних минутах.

    Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывала его и прессинговала после потерь.

    В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», – сказал Жиго.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1446

      k611 3 минуты назад

      Респект игроку.

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1694

      rac531 1 час назад

      Вот всем этим козашвили, ловчевым и прочим кечиновым поучиться к ЖИГО, как надо любить свой клуб)
      Позор ветеринарам!

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