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  • Бывший защитник «Спартака» Жиго высказался об игре команды

Бывший защитник «Спартака» Жиго высказался об игре команды

10 октября 2023, 08:16
3

Бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что смотрел матч команды с ЦСКА. Француз, сейчас выступающий за «Марсель», поделился впечатлениями от просмотра.

«Да, конечно я смотрел дерби «Спартака» с ЦСКА. Уважаю характер команды. Они не сдавались и забили на последних минутах.

Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывала его и прессинговала после потерь.

В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», – сказал Жиго.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Жиго Самуэль
Комментарии (3)
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k611
1696927067
Респект игроку.
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alefreddy
1696928979
да его критиковали порой но без него сейчас проходной двор
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zigbert
1696937420
Играл в Спартаке конечно не без ошибок но все же показывал яркую, запоминающуюся игру. Хорошо что о Спартаке не забывает.
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