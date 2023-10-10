Бывший защитник «Спартака» Жиго высказался об игре команды

Бывший игрок «Спартака» Самуэль Жиго заявил, что смотрел матч команды с ЦСКА. Француз, сейчас выступающий за «Марсель», поделился впечатлениями от просмотра.

«Да, конечно я смотрел дерби «Спартака» с ЦСКА. Уважаю характер команды. Они не сдавались и забили на последних минутах.

Квинси забил фантастический гол. Он ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывала его и прессинговала после потерь.

В дерби всегда много эмоций, несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», – сказал Жиго.