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    Агент Селюк объяснил провал «Ростова» в этом сезоне

    Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал причины плохих результатов «Ростова».

    В частности, по его мнению, это следствие большого количества российских игроков с составе.

    «Карпин, мы видим, что с «Ростовом» в зоне стыков. В прошлом году были на высоком месте, 17 пенальти. В этом году перестали ставить. Видимо, РФС и РПЛ поняли, что это мыльный пузырь.

    Сейчас они на своeм месте. А ведь из команды особо никто не ушeл, наоборот, они стали опытнее. Неудачный сезон – это совмещение [постов Карпина в клубе и сборной] не приносит никаких дивидендов.

    Хотя дивиденды может и приносит, потому что половина игроков чемпионата уже побывали в сборной. Приглашают всех, кого не лень. Мне не хочется обижать некоторых футболистов, но они не только не умеют в футбол играть, они даже в не особо высокого класса чемпионатах не смогут играть, а их вызывают в сборную.

    «Зенит» ругали за большое количество легионеров в составе, а о «Спартаке» сейчас молчат? Это тенденция идeт, конкуренция. Я всегда говорил, что конкуренция – это очень хорошо. Хорошо, что восемь иностранцев.

    Берeм «Краснодар» – хорошая академия, всe Галицкий делает для этого, но тоже восемь или семь иностранцев в составе. «Зенит» – восемь иностранцев. «Спартак» – восемь или семь иностранцев.

    На матч с «Динамо» Абаскаль выпустил одних россиян. И что? 0:3!

    Играет большинством россиян «Факел» или «Ростов». И где эти клубы, в которых играют одни россияне? Все находятся в зоне вылета», – сказал Селюк.

    • «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда занимает 14-е место в таблице лиги.
    • В прошлом чемпионате ростовчане финишировали четвертыми.

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    Источник: Metaratings

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    09.10.2023 21:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5815

      Эном айс 4 часа назад

      Свои очередные Яя не удалось
      в Ростов пристроить
      вот и прёт дяденьку.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +9133

      GoLenaStop 4 часа назад

      Селюк- хохляткая морда херук - это гэндон инагент, гнать гадину с НАШЕГО поля!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Артур-Мартынкевич-vkontak 4 часа назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25200

      DOCTOR PENALTY 5 часов назад

      Бред какой-то. Личные счёты сводит х о х о л.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57309

      MaxRnD 5 часов назад

      А чё, псина, для весомости вранья так мало лишних пеналей прибавил ? Давай уже, не стесняйся - 20, 25, 30 ...

      3
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