Агент Селюк объяснил провал «Ростова» в этом сезоне

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал причины плохих результатов «Ростова».

В частности, по его мнению, это следствие большого количества российских игроков с составе.

«Карпин, мы видим, что с «Ростовом» в зоне стыков. В прошлом году были на высоком месте, 17 пенальти. В этом году перестали ставить. Видимо, РФС и РПЛ поняли, что это мыльный пузырь.

Сейчас они на своeм месте. А ведь из команды особо никто не ушeл, наоборот, они стали опытнее. Неудачный сезон – это совмещение [постов Карпина в клубе и сборной] не приносит никаких дивидендов.

Хотя дивиденды может и приносит, потому что половина игроков чемпионата уже побывали в сборной. Приглашают всех, кого не лень. Мне не хочется обижать некоторых футболистов, но они не только не умеют в футбол играть, они даже в не особо высокого класса чемпионатах не смогут играть, а их вызывают в сборную.

«Зенит» ругали за большое количество легионеров в составе, а о «Спартаке» сейчас молчат? Это тенденция идeт, конкуренция. Я всегда говорил, что конкуренция – это очень хорошо. Хорошо, что восемь иностранцев.

Берeм «Краснодар» – хорошая академия, всe Галицкий делает для этого, но тоже восемь или семь иностранцев в составе. «Зенит» – восемь иностранцев. «Спартак» – восемь или семь иностранцев.

На матч с «Динамо» Абаскаль выпустил одних россиян. И что? 0:3!

Играет большинством россиян «Факел» или «Ростов». И где эти клубы, в которых играют одни россияне? Все находятся в зоне вылета», – сказал Селюк.