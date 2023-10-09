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Агент Селюк объяснил провал «Ростова» в этом сезоне

9 октября 2023, 21:18
8

Футбольный агент Дмитрий Селюк назвал причины плохих результатов «Ростова».

В частности, по его мнению, это следствие большого количества российских игроков с составе.

«Карпин, мы видим, что с «Ростовом» в зоне стыков. В прошлом году были на высоком месте, 17 пенальти. В этом году перестали ставить. Видимо, РФС и РПЛ поняли, что это мыльный пузырь.

Сейчас они на своeм месте. А ведь из команды особо никто не ушeл, наоборот, они стали опытнее. Неудачный сезон – это совмещение [постов Карпина в клубе и сборной] не приносит никаких дивидендов.

Хотя дивиденды может и приносит, потому что половина игроков чемпионата уже побывали в сборной. Приглашают всех, кого не лень. Мне не хочется обижать некоторых футболистов, но они не только не умеют в футбол играть, они даже в не особо высокого класса чемпионатах не смогут играть, а их вызывают в сборную.

«Зенит» ругали за большое количество легионеров в составе, а о «Спартаке» сейчас молчат? Это тенденция идeт, конкуренция. Я всегда говорил, что конкуренция – это очень хорошо. Хорошо, что восемь иностранцев.

Берeм «Краснодар» – хорошая академия, всe Галицкий делает для этого, но тоже восемь или семь иностранцев в составе. «Зенит» – восемь иностранцев. «Спартак» – восемь или семь иностранцев.

На матч с «Динамо» Абаскаль выпустил одних россиян. И что? 0:3!

Играет большинством россиян «Факел» или «Ростов». И где эти клубы, в которых играют одни россияне? Все находятся в зоне вылета», – сказал Селюк.

  • «Ростов» набрал 10 очков в 11 турах РПЛ.
  • Команда занимает 14-е место в таблице лиги.
  • В прошлом чемпионате ростовчане финишировали четвертыми.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ростов Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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MaxRnD
1696876644
А чё, псина, для весомости вранья так мало лишних пеналей прибавил ? Давай уже, не стесняйся - 20, 25, 30 ...
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DOCTOR PENALTY
1696876700
Бред какой-то. Личные счёты сводит х о х о л.
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Артур-Мартынкевич-vkontak
1696878591
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз»». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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GoLenaStop
1696879210
Селюк- хохляткая морда херук - это гэндон инагент, гнать гадину с НАШЕГО поля!
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Эном айс
1696879867
Свои очередные Яя не удалось в Ростов пристроить вот и прёт дяденьку.
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Evgenii1
1696952934
А как же в советское время? В командах вообще иностранцев не было ,но уровень игроков был намного выше чем сейчас.
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СпартакВВ
1696994994
Мужик включи мозги! В зените играют ВОСЕМЬ иностранцев, а в Спартаке не больше ШЕСТИ! Разницу ощущаешь? Или ты с арифметикой не в ладах?!
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Zoge
1697032219
Футбол превратили в потасовку,в моде широкоплечие защитники ,бьющие как руками так и ногами,под одобрительные взгляды судей !!!
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