Кузяев рассказал, как ощущает себя во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции.

– Как адаптация во Франции?

– Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. Шаг за шагом он дается мне.

– Консультируешься с Головиным, помогает тебе?

– Да, мы с ним переписываемся время от времени. Он приглашал посетить Монако. Я приезжал, но он в этот момент был в сборной. Может быть, пересечемся там и увидимся.