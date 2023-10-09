Кузяев рассказал, как ощущает себя во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции.
– Как адаптация во Франции?
– Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. Шаг за шагом он дается мне.
– Консультируешься с Головиным, помогает тебе?
– Да, мы с ним переписываемся время от времени. Он приглашал посетить Монако. Я приезжал, но он в этот момент был в сборной. Может быть, пересечемся там и увидимся.
- Кузяев прибыл в расположение сборной России.
- Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
- Контракт с «Гавром» рассчитан на 2 года.
Источник: «Матч ТВ»