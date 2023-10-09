Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Кузяев рассказал, как ощущает себя во Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал об адаптации во Франции.

    – Как адаптация во Франции?

    – Адаптация проходит хорошо. Меня встретили очень тепло, я даже не ожидал такого теплого приема со стороны руководства, игроков, жителей города. Я всем доволен. Изучаю французский, мне нравится. Очень красивый язык. Шаг за шагом он дается мне.

    – Консультируешься с Головиным, помогает тебе?

    – Да, мы с ним переписываемся время от времени. Он приглашал посетить Монако. Я приезжал, но он в этот момент был в сборной. Может быть, пересечемся там и увидимся.

    • Кузяев прибыл в расположение сборной России.
    • Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
    • Контракт с «Гавром» рассчитан на 2 года.

    Новости по теме
    Кузяев: «Нашел во Франции магазин, где продается гречка» 1
    Тренер сборной России дал совет Кузяеву
    В «Гавре» раскрыли отношение болельщиков к россиянину Кузяеву
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.10.2023 18:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +586

      Alemann 7 часов назад

      Рад за Далера.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+