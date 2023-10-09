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    • Личка: «Специфика русских – пить водку. В Чехии пьют меньше алкоголя»

    Личка: «Специфика русских – пить водку. В Чехии пьют меньше алкоголя»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил россиян с чехами.

    – Есть ли сходства у россиян с чешским народом?

    – У каждого народа своя специфика.

    – Специфика русских...

    – Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется).

    – Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш».

    – Ой… Вам будет тяжело после такого напитка. У нас люди, конечно, тоже пьют тяжелый алкоголь, но предпочитают больше пиво.

    – Так русский народ – какой он?

    – Когда я приехал первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт.

    Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвертый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?»

    • Личка тренирует «Динамо» с лета.
    • Московский клуб идет 6-м в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5426

      neveldomha 21 секунду назад

      Вообще-то в России идёт ежегодное снижение потребления водки. Да и по мировой статистике россияне даже не в первой десятке по потреблению алкоголя. Первые финны. В свете последних событий бухать они стали ещё больше. И вроде как чехи нас тоже обогнали по этому показателю.

      0
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      Рейтинг: +635

      klimovich 31 минуту назад

      Уже не помню, когда видел, чтобы кто-то пил водку. Не помню, когда сам ее пил. Но вопрос журналиста "Русский народ любит смешивать пиво с водкой" - это прям вообще. Тут хоть кто-то такое делал? Я только слышал о таком в теории, но почему-то никогда не хотелось так эксперементировать. И точно никогда такого в живую не видел.

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      Рейтинг: +15

      Alex396 > klimovich 2 минуты назад

      Молодой исчо! ;)))

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      Рейтинг: +15

      Alex396 > klimovich 1 минуту назад

      Это шутка. Не обижайтесь, пожалуйста.

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      Рейтинг: +22486

      derrik2000 36 минут назад

      "– Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется)."


      Ага-ага.
      Посмеётся, когда узнает, что в пересчёте НА ЧИСТЫЙ АЛКОГОЛЬ, употребляемый в течение расчётного периода, Чехия СУЩЕСТВЕННО обогнала Россию.

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      Рейтинг: +6427

      AtticusFinch 41 минуту назад

      Очень часто попадаются на глаза статьи, где Чехия и Прибалтика по статистике далеко впереди России по распитию - у нас просто иногда на выпивку тупо нет денег....

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      Рейтинг: +3748

      FRZZ 1 час назад

      Специфика русских – пить водку и материться ))

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      Рейтинг: +20207

      ilichkadr 1 час назад

      Надо было к незнакомому медведю подойти. Тот бы однозначно обрадовался и в дёсны расцеловал.

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      Рейтинг: +1164

      fhnv 1 час назад

      не манди

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      Рейтинг: +90

      Валя Ромашина 1 час назад

      Вранье сплошное и кому оно выгодно и нужно ? В Москве я уже лет 10 пьяных не видела . Все в ипотеках и кредитах . В офис у нас приди с перегаром и вылетишь как пробка . Обкуренных и пьяных вижу мигрантов из средний Азии

      1
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      Рейтинг: +16680

      Алексей З 1 час назад

      Идиоты из РБ Спорт полагают , что в России только хлещут водку и только об этом можно с футбольным тренером говорить ?

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      Рейтинг: +25198

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по этому высказыванию, русский народ - самый футбольный народ в мире!!! )))

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