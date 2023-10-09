Личка: «Специфика русских – пить водку. В Чехии пьют меньше алкоголя»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил россиян с чехами.
– Есть ли сходства у россиян с чешским народом?
– У каждого народа своя специфика.
– Специфика русских...
– Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется).
– Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш».
– Ой… Вам будет тяжело после такого напитка. У нас люди, конечно, тоже пьют тяжелый алкоголь, но предпочитают больше пиво.
– Так русский народ – какой он?
– Когда я приехал первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт.
Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвертый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?»
- Личка тренирует «Динамо» с лета.
- Московский клуб идет 6-м в РПЛ.