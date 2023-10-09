Личка: «Специфика русских – пить водку. В Чехии пьют меньше алкоголя»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил россиян с чехами.

– Есть ли сходства у россиян с чешским народом?

– У каждого народа своя специфика.

– Специфика русских...

– Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется).

– Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш».

– Ой… Вам будет тяжело после такого напитка. У нас люди, конечно, тоже пьют тяжелый алкоголь, но предпочитают больше пиво.

– Так русский народ – какой он?

– Когда я приехал первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт.

Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвертый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?»