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  • Личка: «Специфика русских – пить водку. В Чехии пьют меньше алкоголя»

Личка: «Специфика русских – пить водку. В Чехии пьют меньше алкоголя»

9 октября 2023, 13:52
26

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил россиян с чехами.

– Есть ли сходства у россиян с чешским народом?

– У каждого народа своя специфика.

– Специфика русских...

– Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется).

– Русский народ любит смешивать пиво с водкой – называется «ерш».

– Ой… Вам будет тяжело после такого напитка. У нас люди, конечно, тоже пьют тяжелый алкоголь, но предпочитают больше пиво.

– Так русский народ – какой он?

– Когда я приехал первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт.

Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвертый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?»

  • Личка тренирует «Динамо» с лета.
  • Московский клуб идет 6-м в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Личка Марцел
Комментарии (26)
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DOCTOR PENALTY
1696849572
Судя по этому высказыванию, русский народ - самый футбольный народ в мире!!! )))
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Валя Ромашина
1696851563
Вранье сплошное и кому оно выгодно и нужно ? В Москве я уже лет 10 пьяных не видела . Все в ипотеках и кредитах . В офис у нас приди с перегаром и вылетишь как пробка . Обкуренных и пьяных вижу мигрантов из средний Азии
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fhnv
1696851985
не манди
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ilichkadr
1696852237
Надо было к незнакомому медведю подойти. Тот бы однозначно обрадовался и в дёсны расцеловал.
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ArReal
1696853964
Очень часто попадаются на глаза статьи, где Чехия и Прибалтика по статистике далеко впереди России по распитию - у нас просто иногда на выпивку тупо нет денег....
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derrik2000
1696854255
"– Специфика русских – любите пить водку, а чехи – пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно (смеется)." Ага-ага. Посмеётся, когда узнает, что в пересчёте НА ЧИСТЫЙ АЛКОГОЛЬ, употребляемый в течение расчётного периода, Чехия СУЩЕСТВЕННО обогнала Россию.
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klimovich
1696854554
Уже не помню, когда видел, чтобы кто-то пил водку. Не помню, когда сам ее пил. Но вопрос журналиста "Русский народ любит смешивать пиво с водкой" - это прям вообще. Тут хоть кто-то такое делал? Я только слышал о таком в теории, но почему-то никогда не хотелось так эксперементировать. И точно никогда такого в живую не видел.
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neveldomha
1696856446
Вообще-то в России идёт ежегодное снижение потребления водки. Да и по мировой статистике россияне даже не в первой десятке по потреблению алкоголя. Первые финны. В свете последних событий бухать они стали ещё больше. И вроде как чехи нас тоже обогнали по этому показателю.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1696862621
Под хорошую закуску любой иностранец готов выпить водочку.
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Fialet
1696870294
С одной стороны гнать бы его нахер за такое мнение о русских, но с другой стороны он прав...
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