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    Абаскаль высказался после матча с ЦСКА

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

    «Мы часто замедляли действия, когда ЦСКА физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия.

    Отмечу Руслана Литвинова, который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак», – сказал испанец.

    • «Спартак» не проигрывает в московских дерби в РПЛ 9 матчей подряд.
    • Команда идет в РПЛ 5-й.
    • ЦСКА имеет столько же очков, но занимает 8-ю строчку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.10.2023 21:58
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +946

      JIEGEHDA 41 минуту назад

      Мы замедляли когда ЦСКА подседал мы ускоряли
      Отмечу Литвинов часто ускорял .

      Крутое высказывания. Всё понятно . Ускорялка виновата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2866

      ScarlettOgusania 2 часа назад

      или перевод первой фразы неудачный, или редакторы бомбы нахимичили, ничего же непонятно, что хотел сказать Абаскаль

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +946

      JIEGEHDA > ScarlettOgusania 40 минут назад

      Как там газон кстати на супер супер стадионе? В плохом состоянии был . В Москве. В октябре .в столице России!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +611

      saf05 4 часа назад

      Идиот

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20228

      NewLife > saf05 3 часа назад

      Согласен. Он своими словами доказывает, что он дебил.

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      Рейтинг: +11897

      ivany4 4 часа назад

      Какой то корявый "перевод".)))
      Как можно замедлять действия, когда ЦСКА физически подседал, и этим пользоваться и ускорять действия.(???)

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