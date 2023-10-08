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Абаскаль высказался после матча с ЦСКА

8 октября 2023, 21:58
9

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Мы часто замедляли действия, когда ЦСКА физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия.

Отмечу Руслана Литвинова, который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак», – сказал испанец.

  • «Спартак» не проигрывает в московских дерби в РПЛ 9 матчей подряд.
  • Команда идет в РПЛ 5-й.
  • ЦСКА имеет столько же очков, но занимает 8-ю строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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ivany4
1696791801
Какой то корявый "перевод".))) Как можно замедлять действия, когда ЦСКА физически подседал, и этим пользоваться и ускорять действия.(???)
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saf05
1696791859
Идиот
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ScarlettOgusania
1696798814
или перевод первой фразы неудачный, или редакторы бомбы нахимичили, ничего же непонятно, что хотел сказать Абаскаль
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JIEGEHDA
1696807148
Мы замедляли когда ЦСКА подседал мы ускоряли Отмечу Литвинов часто ускорял . Крутое высказывания. Всё понятно . Ускорялка виновата
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