Абаскаль высказался после матча с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).
«Мы часто замедляли действия, когда ЦСКА физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия.
Отмечу Руслана Литвинова, который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак», – сказал испанец.
- «Спартак» не проигрывает в московских дерби в РПЛ 9 матчей подряд.
- Команда идет в РПЛ 5-й.
- ЦСКА имеет столько же очков, но занимает 8-ю строчку.
Источник: «Матч ТВ»