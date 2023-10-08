Абаскаль высказался после матча с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий после матча 11-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2).

«Мы часто замедляли действия, когда ЦСКА физически подседал, нам удавалось этим пользоваться и ускорять действия.

Отмечу Руслана Литвинова, который при выходе из обороны помогал ускорять развитие наших атак», – сказал испанец.