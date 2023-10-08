В воскресенье, 8 октября, «Ренн» на своем поле сыграет с ПСЖ. Матч состоится в рамках 8 тура чемпионата Франции по футболу. Игра начнется в 21:45 по мск.

«Ренн»

Команда идет на шестом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. «Ренн» выиграл два матча, в пяти играх сыграл вничью. У команды нет поражений в нынешнем сезоне. «Ренн» немало забивает – 13 голов в семи играх, что является третьим результатом в лиге. Пропустила команда семь голов.

ПСЖ

Команда идет на пятом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 12 очков. Парижане идут только на пятом месте, и отстают от лидирующего «Монако» на пять баллов. Отметим, команда выиграла три матча, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражения. Подопечные Энрике много забивают – 14 голов в семи играх, что является вторым результатом в лиге. Пропустила команда только шесть голов.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 80 игр, в которых «Ренн» выиграл 22 матча. 40 раз побеждал ПСЖ. «Ренн» забил 75 мячей, а ПСЖ отличился 118 голами.

Прогноз на матч «Ренн» – ПСЖ

Обе команды соседствуют в турнирной таблице, но, несмотря на это, парижане выглядят фаворитом встречи. Предположим, что команда подтвердит свой статус, и победит в этом матче. Впрочем, «Ренн» без забитого гола не уйдет. Наш прогноз – победа ПСЖ (2.08), обе забьют (1.64).