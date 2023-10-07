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Глушаков поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА

7 октября 2023, 15:54
7

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

– «Спартак» и ЦСКА сейчас соседи по турнирной таблице. Чего ждать от предстоящей игры?

– «Спартак» качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена, проиграла два матча подряд. Что бы тренер ни говорил, но после разгрома в Самаре «красно‑белые» не должны были уступать «Динамо» со счетом 0:3.

Когда я выступал за «Спартак», мы после крупных поражений старались выносить соперников в ближайших же встречах. Тебя ведь болельщики встречают в аэропорту, в глаза им стыдно смотреть, ты всe понимаешь.

Помню, как после 0:7 от «Ливерпуля» Валера Амиго говорил: «У вас нет другого шанса, кроме как обыграть ЦСКА с разницей «плюс три» минимум». Я тогда лично пообещал, что ребята настроятся и мы победим. В итоге 3:0 хлопнули ЦСКА.

Сейчас спартаковцам надо покопаться в себе – почему нет хорошего результата, почему команда играет столь бесхарактерно. Надо чуть встрепенуться, пообщаться в кругу футболистов», – считает Глушаков.

  • «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
  • Начало дерби – в 19:00 мск.
  • У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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alefreddy
1696685039
сейчас другое время всем все по фигу повезет выиграем нет ну и ладно
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VVM1964
1696685491
И ЭТА Шлюшандра говорит - "в глаза им стыдно смотреть...", вот же наглый и бессовестный лгун !!! ((( Когда матчи и тренера сливал не стыдно было ???!!!(((
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RUSARM
1696691542
Еще одна бабка предсказательница глушачка!!
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