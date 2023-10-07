Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Глушаков поделился ожиданиями от дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ против ЦСКА.

    – «Спартак» и ЦСКА сейчас соседи по турнирной таблице. Чего ждать от предстоящей игры?

    – «Спартак» качает туда‑сюда. Видно, что команда психологически подавлена, проиграла два матча подряд. Что бы тренер ни говорил, но после разгрома в Самаре «красно‑белые» не должны были уступать «Динамо» со счетом 0:3.

    Когда я выступал за «Спартак», мы после крупных поражений старались выносить соперников в ближайших же встречах. Тебя ведь болельщики встречают в аэропорту, в глаза им стыдно смотреть, ты всe понимаешь.

    Помню, как после 0:7 от «Ливерпуля» Валера Амиго говорил: «У вас нет другого шанса, кроме как обыграть ЦСКА с разницей «плюс три» минимум». Я тогда лично пообещал, что ребята настроятся и мы победим. В итоге 3:0 хлопнули ЦСКА.

    Сейчас спартаковцам надо покопаться в себе – почему нет хорошего результата, почему команда играет столь бесхарактерно. Надо чуть встрепенуться, пообщаться в кругу футболистов», – считает Глушаков.

    • «Спартак» примет ЦСКА в воскресенье, 8 октября.
    • Начало дерби – в 19:00 мск.
    • У обеих команд по 16 очков в РПЛ после 10 туров.

    Новости по теме
    Баженов назвал 8 октября 2023 года «важным днем в истории футбола»
    Павлюченко: «Будет полная катастрофа, если «Спартак» не обыграет ЦСКА» 4
    Прогноз Николсона на матч «Спартак» – ЦСКА 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2023 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +787

      RUSARM 9 часов назад

      Еще одна бабка предсказательница глушачка!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4515

      ПалкоВводецъ (returned) 10 часов назад

      Кони отымеют сви ней по взрослому. Гыгыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 11 часов назад

      И ЭТА Шлюшандра говорит - "в глаза им стыдно смотреть...", вот же наглый и бессовестный лгун !!! ((( Когда матчи и тренера сливал не стыдно было ???!!!(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1391

      Айболид > VVM1964 10 часов назад

      Незабвенный капитан Спартака . Даёшь памятник ему на "открывашке" !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +787

      RUSARM > Айболид 9 часов назад

      на дне лучше!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > Айболид 9 часов назад

      Дзюбе поставьте - у вас был его расцвет "популярности" !)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18317

      Barmaleushka > VVM1964 8 часов назад

      Только после идола Дениски на "открывашке" .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35558

      VVM1964 > Barmaleushka 8 часов назад

      Ой, а что случилось ??? Айболита кто-то сожрал, не крокодил ли ??? )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3419

      alefreddy 11 часов назад

      сейчас другое время всем все по фигу повезет выиграем нет ну и ладно

      3
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+