Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Уралом»

    Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Уралом»

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Урала».

    • Результат игры в Екатеринбурге – ничья 2:2.
    • «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.
    • Вратарь москвичей Илья Лантратов отразил 2 пенальти от «Урала», в том числе после перебивания.

    – В первом тайме команда показывала неплохое качество игры, создавали моменты, но по результату мы, конечно же, приобрели очко.

    Опять инициативу после перерыва отдали и прозевали момент, который привел ко второму голу «Урала».

    Удалось усилить игру команды заменами, сделали результат. Команда – молодцы.

    – С чем была связана замена Миранчука?

    – Планировали усилить игру в атаке, чтобы увеличить давление на оборону соперника. Посчитали нужным, что Глушенков должен выйти после перерыва.

    – Лантратов дважды отразил пенальти. Поблагодарили ли его? Сказали что‑то в раздевалке?

    – Илюха – молодец. Он не в первый раз выручает команду. Это тот уровень, который нужно держать, и Илья подтверждает его, выручая команду.

    Он дал команде определенный посыл, что нужно сражаться до конца, не сдаваться и вырывать матч в концовке.

    Новости по теме
    Лантратов после дебюта в РПЛ отразил в 2,5 раза больше пенальти, чем любой другой вратарь
    РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Уралом» (2:2) благодаря голу на 96-й минуте 7
    Дзюба забил «Уралу» – безголевая серия длилась больше месяца 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+