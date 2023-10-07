Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Уралом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итоги матча 11-го тура РПЛ против «Урала».
- Результат игры в Екатеринбурге – ничья 2:2.
- «Локо» ушел от поражения благодаря голу на 96-й минуте.
- Вратарь москвичей Илья Лантратов отразил 2 пенальти от «Урала», в том числе после перебивания.
– В первом тайме команда показывала неплохое качество игры, создавали моменты, но по результату мы, конечно же, приобрели очко.
Опять инициативу после перерыва отдали и прозевали момент, который привел ко второму голу «Урала».
Удалось усилить игру команды заменами, сделали результат. Команда – молодцы.
– С чем была связана замена Миранчука?
– Планировали усилить игру в атаке, чтобы увеличить давление на оборону соперника. Посчитали нужным, что Глушенков должен выйти после перерыва.
– Лантратов дважды отразил пенальти. Поблагодарили ли его? Сказали что‑то в раздевалке?
– Илюха – молодец. Он не в первый раз выручает команду. Это тот уровень, который нужно держать, и Илья подтверждает его, выручая команду.
Он дал команде определенный посыл, что нужно сражаться до конца, не сдаваться и вырывать матч в концовке.