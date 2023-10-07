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РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Уралом» (2:2) благодаря голу на 96-й минуте

7 октября 2023, 14:00
8

«Урал» дома упустил победу над «Локомотивом» в 11-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 2:2. У хозяев поля забили Силвие Бегич и Эрик Бикфалви, у гостей – Артем Дзюба и Тимур Сулейманов.

«Локо» сохранил место в топ-3 РПЛ. «Урал» благодаря набранному очку догнал «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

Россия. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 5; 1:1 – Бегич, 12; 2:1 – Бикфалви, 53; 2:2 – Сулейманов, 90+6.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Урал
Комментарии (8)
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DVOK68
1696676808
В пользу соседей по таблице результат. А потеря очков уральцами,это благодаря Ишкову или кто там его подписал дважды подряд пенали исполнять.Что Иванов и дал понять,совершив обратную замену молодого.
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яцык
1696676980
Интересно ишаков и третий пошел бы пробивать?В конце стал Урал решили удержать счет.В итоге чуть не проиграли
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фанат джигурды
1696677123
Урал сам виноват в потере очков в практически выигранном матче. Локомотив, кроме навесов, не показал ничего! Сейв Помазуна после несильного удара, закончившийся стычкой, штанга Баринова- это всё. Если бы в моменте с голом Сулейманов исполнил бы Заболотного, то я до сих пор бы катался от хохота. Молодой первый пенальти пробил плохо, второй- ещё хуже. Зачем после первого удара было ему давать перебивать. Как он пробил в первый раз- такие удары вратари тащат в 99% случаев (метр от центра, на удобной высоте, так ещё и несильно). Урал же чётко использовал наше слабое место- центр обороны. Спасибо Лантратову за эту ничью.
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aldo conte
1696677499
Подвиг Лантратова оказался не напрасным благодаря Сулейманову.
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arrivalgist
1696680196
Ну нашли пенальтиста)) Такие не об игре думают, не о пенальти, а о своей причёске)))
Ответить
nominum
1696684889
Интересно, что скажет президент Иванов? Опять будет грозится утоплением арбитров? Или начнёт с бейсбольной битой ходить на матчи?
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Рыло свина
1696687456
пацанчик чей родственник? чего это он пенальтистом назначен?
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