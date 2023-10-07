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    • РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Уралом» (2:2) благодаря голу на 96-й минуте

    РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Уралом» (2:2) благодаря голу на 96-й минуте

    «Урал» дома упустил победу над «Локомотивом» в 11-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 2:2. У хозяев поля забили Силвие Бегич и Эрик Бикфалви, у гостей – Артем Дзюба и Тимур Сулейманов.

    «Локо» сохранил место в топ-3 РПЛ. «Урал» благодаря набранному очку догнал «Спартак», ЦСКА и «Динамо».

    Россия. РПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Дзюба, 5; 1:1 – Бегич, 12; 2:1 – Бикфалви, 53; 2:2 – Сулейманов, 90+6.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +602

      arrivalgist 31 минуту назад

      Ну нашли пенальтиста)) Такие не об игре думают, не о пенальти, а о своей причёске)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16661

      Алексей З 1 час назад

      Клоунада чистой воды.
      Интересно кто доверил 18 - летнему пробивать пенальти. Ну ладно вые..нулись , но перебивать опять ему - это уже цирк.
      Мальчик два очень неплохих выхода запором , не смог нормальный прострел сделать , а тут "награда" - пенальти.
      Футбольный бог дураков наказывает , всё логично.

      0
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      Рейтинг: +534

      aldo conte 1 час назад

      Подвиг Лантратова оказался не напрасным благодаря Сулейманову.

      2
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      Рейтинг: +3237

      фанат джигурды 1 час назад

      Урал сам виноват в потере очков в практически выигранном матче.

      Локомотив, кроме навесов, не показал ничего!
      Сейв Помазуна после несильного удара, закончившийся стычкой, штанга Баринова- это всё. Если бы в моменте с голом Сулейманов исполнил бы Заболотного, то я до сих пор бы катался от хохота.
      Молодой первый пенальти пробил плохо, второй- ещё хуже. Зачем после первого удара было ему давать перебивать. Как он пробил в первый раз- такие удары вратари тащат в 99% случаев (метр от центра, на удобной высоте, так ещё и несильно).
      Урал же чётко использовал наше слабое место- центр обороны.
      Спасибо Лантратову за эту ничью.

      4
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      Рейтинг: +188

      яцык 1 час назад

      Интересно ишаков и третий пошел бы пробивать?В конце стал Урал решили удержать счет.В итоге чуть не проиграли

      0
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      Рейтинг: +3237

      фанат джигурды > яцык 1 час назад

      В третий раз он бы пробил туда же в 2 раза слабее второго удара.

      1
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      Рейтинг: +18973

      DVOK68 1 час назад

      В пользу соседей по таблице результат.
      А потеря очков уральцами,это благодаря Ишкову или кто там его подписал дважды подряд пенали исполнять.Что Иванов и дал понять,совершив обратную замену молодого.

      2
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