РПЛ. «Локомотив» спас ничью в матче с «Уралом» (2:2) благодаря голу на 96-й минуте

«Урал» дома упустил победу над «Локомотивом» в 11-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 2:2. У хозяев поля забили Силвие Бегич и Эрик Бикфалви, у гостей – Артем Дзюба и Тимур Сулейманов.
«Локо» сохранил место в топ-3 РПЛ. «Урал» благодаря набранному очку догнал «Спартак», ЦСКА и «Динамо».
Россия. РПЛ. 11-й тур
Урал (Екатеринбург) – Локомотив (Москва) – 2:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Дзюба, 5; 1:1 – Бегич, 12; 2:1 – Бикфалви, 53; 2:2 – Сулейманов, 90+6.
Источник: «Бомбардир»