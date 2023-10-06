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  • Мостовой: «Может, вообще не буду тренером – у меня нет амбиций»

Мостовой: «Может, вообще не буду тренером – у меня нет амбиций»

6 октября 2023, 19:10
9

Александр Мостовой допустил, что он не будет тренировать на профессиональном уровне.

«Я не в том возрасте, чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.

Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь, что будет через неделю, месяц, год.

У меня нет амбиций стать тренером, может вообще им не буду», – сказал 55-летний экс-спартаковец.

  • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
  • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
  • Процесс обучения стартовал в августе.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (9)
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gunstilzit
1696609033
Ну,Сань!Как так?
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O-kolesov
1696613487
Какие амбиции с пропитыми мозгами
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Эдвард-Хазанов-vkontakte
1696614110
Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «прогноз СОТКА». Выходит на первом месте. Гарантии!
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shurik45
1696614486
Да уже поздно вам ,мистер. Какие это еще амбиции ?))
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Bozigit
1696622742
За чем тогда голову морочишь ?)))
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Niklas80
1696642943
Одно слово - балабол.
Ответить
Oldtrafford83
1696655494
Пи.з.деть не мешки ворочать Саня))
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BAIv
1696667619
Сменил имидж?
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