Мостовой: «Может, вообще не буду тренером – у меня нет амбиций»

Александр Мостовой допустил, что он не будет тренировать на профессиональном уровне.
«Я не в том возрасте, чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.
Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь, что будет через неделю, месяц, год.
У меня нет амбиций стать тренером, может вообще им не буду», – сказал 55-летний экс-спартаковец.
- Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
- Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
- Процесс обучения стартовал в августе.
Источник: «Советский спорт»