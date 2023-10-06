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    • Мостовой: «Может, вообще не буду тренером – у меня нет амбиций»

    Мостовой: «Может, вообще не буду тренером – у меня нет амбиций»

    Александр Мостовой допустил, что он не будет тренировать на профессиональном уровне.

    «Я не в том возрасте, чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.

    Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь, что будет через неделю, месяц, год.

    У меня нет амбиций стать тренером, может вообще им не буду», – сказал 55-летний экс-спартаковец.

    • Мостовой пока тренировал только в Медиалиге.
    • Он учится по специальной программе «А‑УЕФА+В‑УЕФА».
    • Процесс обучения стартовал в августе.

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    Источник: «Советский спорт»

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    06.10.2023 19:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2254

      Bozigit 3 часа назад

      За чем тогда голову морочишь ?)))

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      Рейтинг: +2435

      shurik45 5 часов назад

      Да уже поздно вам ,мистер. Какие это еще амбиции ?))

      0
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      Рейтинг: +10

      Эдвард-Хазанов-vkontakte 6 часов назад

      Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «прогноз СОТКА». Выходит на первом месте. Гарантии!

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      Рейтинг: +1036

      O-kolesov 6 часов назад

      Какие амбиции с пропитыми мозгами

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      Рейтинг: +674

      gunstilzit 7 часов назад

      Ну,Сань!Как так?

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      Рейтинг: +2767

      serglider > gunstilzit 6 часов назад

      Кокетничает Шура! Не дешевое, платное обучение по этой программе! Если бы он точно не предполагал работать тренером, какой ему смысл выкидывать эти бабки на ветер? И 55 лет, не тот возраст когда уже нет смысла, что то начинать))) Лет двадцать можно еще работать тренером за неплохие бабки, чем сидеть на пенсию в 30 тыр в месяц.

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