Мостовой: «Может, вообще не буду тренером – у меня нет амбиций»

Александр Мостовой допустил, что он не будет тренировать на профессиональном уровне.

«Я не в том возрасте, чтобы у меня были амбиции. Было бы мне лет 40, то я бы имел амбиции.

Я сейчас не загадываю на долгое время вперед. Не понимаешь, что будет через неделю, месяц, год.

У меня нет амбиций стать тренером, может вообще им не буду», – сказал 55-летний экс-спартаковец.