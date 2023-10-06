В «Гавре» раскрыли отношение болельщиков к россиянину Кузяеву

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер ответил, были ли у Далера Кузяева проблемы во французском клубе из-за гражданства РФ.

«У нас не было никаких опасений подписывать российского игрока. Для клуба это не проблема.

Кузяева отлично приняли партнеры по команде. Более того, болельщики его просто обожают!» – сказал Бодмер.

В июле 30-летний Кузяев перешел в «Гавр» в качестве свободного агента.

Он заключил контракт до 2025 года.

Статистика полузащитника: 7 матчей, 2 гола.

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