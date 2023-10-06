Холанд: «Люди больше в шоке, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!»

Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности.

«Все привыкли к моим голам? Так оно и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!

Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Это хорошо.

Я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это всe было ожидаемо. Я всe ещe тот, кто собирается забивать мяч в сетку ворот соперников», – цитирует Холанда The Telegraph.