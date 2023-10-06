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    • Холанд: «Люди больше в шоке, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!»

    Холанд: «Люди больше в шоке, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!»

    Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности.

    «Все привыкли к моим голам? Так оно и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!

    Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Это хорошо.

    Я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это всe было ожидаемо. Я всe ещe тот, кто собирается забивать мяч в сетку ворот соперников», – цитирует Холанда The Telegraph.

    • У Эрлинга 8 голов в 11 матчах сезона.
    • Холанд в «Сити» год.
    • Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4307

      raritet 4 часа назад

      Так и есть. Мне напоминает другое известное полено, но и тут нужно признать, что все таки, как ни крути Артемка более полезное бревно. А этот Холанд в ЛЧ как будто специально создан чтобы показать насколько же футбол должен быть умной игрой. Одним словом , он не для деревянных больших дядек.

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