Холанд: «Люди больше в шоке, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!»

Так и есть. Мне напоминает другое известное полено, но и тут нужно признать, что все таки, как ни крути Артемка более полезное бревно. А этот Холанд в ЛЧ как будто специально создан чтобы показать насколько же футбол должен быть умной игрой. Одним словом , он не для деревянных больших дядек.
Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд высказался о своей результативности.
«Все привыкли к моим голам? Так оно и есть, и это положительный момент: люди больше шокированы, когда я не забиваю, чем когда я забиваю!
Когда я не забиваю, норвежские СМИ выпускают материалы с заголовками типа «Нет гола!» Это действительно так. Это хорошо.
Я ни на что не жалуюсь, ведь подписал контракт с «Манчестер Сити» именно для того, чтобы забивать голы. Это всe было ожидаемо. Я всe ещe тот, кто собирается забивать мяч в сетку ворот соперников», – цитирует Холанда The Telegraph.
- У Эрлинга 8 голов в 11 матчах сезона.
- Холанд в «Сити» год.
- Он самый дорогой игрок в мире (180 миллионов евро).