Тренер сборной России прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске юниорских команд

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске сборных до 17 лет к международным турнирам.
«Моe мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии.
Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – сказал Онопко.
- УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
Источник: «Чемпионат»