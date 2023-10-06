Тренер сборной России прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске юниорских команд

Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске сборных до 17 лет к международным турнирам.

«Моe мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии.

Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – сказал Онопко.