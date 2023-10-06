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    • Тренер сборной России прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске юниорских команд

    Тренер сборной России прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске юниорских команд

    Тренер сборной России Виктор Онопко прокомментировал решения ФИФА и УЕФА о допуске сборных до 17 лет к международным турнирам.

    «Моe мнение: это хороший, правильный знак и для футбола, и для всего нашего спорта. Спорт, футбол всегда идут на благо мира и никогда не несут вреда. У Советского Союза, России большая история в футболе. Наших ребят помнят в Испании, Англии, Италии, Германии.

    Я считаю, что ФИФА с УЕФА подали России хороший сигнал. Если есть возможность, надо возвращаться, для начала хотя бы юношам», – сказал Онопко.

    • УЕФА и ФИФА предложили допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
    • Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
    • О бойкоте матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.

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    Источник: «Чемпионат»

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