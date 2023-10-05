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    • «Это некомпетентность со стороны»: Орлов – о призывах уволить Абаскаля из «Спартака»

    «Это некомпетентность со стороны»: Орлов – о призывах уволить Абаскаля из «Спартака»

    Журналист Геннадий Орлов высказался о публичных требованиях отправить в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Смотрите, кто сейчас требует, чтобы уволили Абаскаля. Депутат Госдумы, президент теннисной федерации... Понимаете?

    Ну пусть футбольное спартаковское сообщество решает судьбу тренера. Со стороны все говорят: «Надо убирать!» Это некомпетентность со стороны.

    Но да, у Абаскаля сложная ситуация», – заявил Орлов.

    • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
    • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.10.2023 22:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5714

      Эном айс 8 часов назад

      Отбросив недавние результаты, при Абаскале на игру спартаковцев стало приятно смотреть (к сожалению)). А вопли секты явно не добавляют ему необходимого хладнокровия , которого итак осталось на один брифинг.

      2
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 11 часов назад

      Чем хуже тренер у Спартака , тем яростней его защита из стана Зенита. Даже после 5 побед подряд не можите изжить комплекс неполноценности. Занимайтесь своим клубом , результаты не намного лучше спартаковских.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 15 часов назад

      Орлов , а с твоей стороны, поклонника Зенита, компетентно лесть со своими советами и указывать что делать Спартаку. Кого оставить, кого выгнать
      У Абаскаля сложная ситуация, Гена не сложней чем у Семака. Обрати свой орлиный взгляд в свой любимый клуб

      3
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 17 часов назад

      Трудно даже всех вспомнить. Кто скажет, за последние 15 лет сколько было тренеров в Спартаке?. Сколько из них слили игроки? Даже не представляю, кто из тренеров согласися идти в Спартак? Да что там тренер, если Спартачи даже в адрес хозяина клуба на трибуны приходили с плакатами:"Федун ПТНХ". Представляю такое в Питере :"Миллер ПТНХ" или в Краснодаре что то подобное в адрес С. Н.Галицкого. Научитесь играть с тем тренером, что у вас есть , а не с тем что игрокам нравится. Был у вас Каррера, привёл к чемпионству, что было не так? Так нет же устроили в команде бунт. Был у вас Эмери, так что не так? Не тренер , а тренеришка?

      3
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      Рейтинг: +35516

      VVM1964 > Январь 59 17 часов назад

      Крайне редкий случай когда согласен ((( Даже возможно не игроки, а междоусобные ***** среди руководства клуба всему виной, а игроки - это уже вторично... Когда внутри клуба нет единства, то внутри команды начинается разлад (((

      2
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > Январь 59 11 часов назад

      Кто может прийти в Питере с плакатом ?
      Вираж разогнали , за приход ещё доплачивают, ну кто скажет правду, бескорыстные такие ?
      Может Орлов рот откроет или витераны , которым нравится что в основе 2 русских выходят.
      Тишина.
      Зато все беспокоятся проблемами Спартака.

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      Рейтинг: +20175

      NewLife 17 часов назад

      Даже качественные новобранцы Бабич и Рябчук стали теряться, не понимая схем Абаскаля, и допускать косяки. И только супер "компетентный" старый баклан с погонялом орел знает, что все это блдство должно продолжаться.

      3
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 > NewLife 17 часов назад

      Всё они понимают. Просто поддались общему настроению:"Слить Абаскаля". А по ббольшому счёту, урезать зарплату бунтарям или вообще дисквалификация на 2_3года без права играть в проффесиональных клубах.

      3
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      Рейтинг: +20175

      NewLife 17 часов назад

      Кроме немногочисленных болельщиков никто не заинтересован, чтобы у Спартака появился добротный тренер. У каждого свои причины. Я думаю сами футболеры по горло сыты его мелочным дирижированием, нестабильностью, упрямыми схемами, из-за которых изгоняются два неплохих напа и провалов в нападении, еще недавно признававшимся лучшим в РПЛ.

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