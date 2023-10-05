«Это некомпетентность со стороны»: Орлов – о призывах уволить Абаскаля из «Спартака»

Журналист Геннадий Орлов высказался о публичных требованиях отправить в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смотрите, кто сейчас требует, чтобы уволили Абаскаля. Депутат Госдумы, президент теннисной федерации... Понимаете?

Ну пусть футбольное спартаковское сообщество решает судьбу тренера. Со стороны все говорят: «Надо убирать!» Это некомпетентность со стороны.

Но да, у Абаскаля сложная ситуация», – заявил Орлов.