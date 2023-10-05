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  • «Это некомпетентность со стороны»: Орлов – о призывах уволить Абаскаля из «Спартака»

«Это некомпетентность со стороны»: Орлов – о призывах уволить Абаскаля из «Спартака»

5 октября 2023, 22:00
7

Журналист Геннадий Орлов высказался о публичных требованиях отправить в отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Смотрите, кто сейчас требует, чтобы уволили Абаскаля. Депутат Госдумы, президент теннисной федерации... Понимаете?

Ну пусть футбольное спартаковское сообщество решает судьбу тренера. Со стороны все говорят: «Надо убирать!» Это некомпетентность со стороны.

Но да, у Абаскаля сложная ситуация», – заявил Орлов.

  • У «Спартака» 2 подряд разгромных поражения с общим счетом 0:7.
  • Следующий матч – дерби с ЦСКА (8 октября, 19:00 мск).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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NewLife
1696537529
Кроме немногочисленных болельщиков никто не заинтересован, чтобы у Спартака появился добротный тренер. У каждого свои причины. Я думаю сами футболеры по горло сыты его мелочным дирижированием, нестабильностью, упрямыми схемами, из-за которых изгоняются два неплохих напа и провалов в нападении, еще недавно признававшимся лучшим в РПЛ.
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NewLife
1696538098
Даже качественные новобранцы Бабич и Рябчук стали теряться, не понимая схем Абаскаля, и допускать косяки. И только супер "компетентный" старый баклан с погонялом орел знает, что все это блдство должно продолжаться.
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Январь 59
1696538580
Трудно даже всех вспомнить. Кто скажет, за последние 15 лет сколько было тренеров в Спартаке?. Сколько из них слили игроки? Даже не представляю, кто из тренеров согласися идти в Спартак? Да что там тренер, если Спартачи даже в адрес хозяина клуба на трибуны приходили с плакатами:"Федун ПТНХ". Представляю такое в Питере :"Миллер ПТНХ" или в Краснодаре что то подобное в адрес С. Н.Галицкого. Научитесь играть с тем тренером, что у вас есть , а не с тем что игрокам нравится. Был у вас Каррера, привёл к чемпионству, что было не так? Так нет же устроили в команде бунт. Был у вас Эмери, так что не так? Не тренер , а тренеришка?
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шахта Заполярная
1696544497
Орлов , а с твоей стороны, поклонника Зенита, компетентно лесть со своими советами и указывать что делать Спартаку. Кого оставить, кого выгнать У Абаскаля сложная ситуация, Гена не сложней чем у Семака. Обрати свой орлиный взгляд в свой любимый клуб
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Эном айс
1696569960
Отбросив недавние результаты, при Абаскале на игру спартаковцев стало приятно смотреть (к сожалению)). А вопли секты явно не добавляют ему необходимого хладнокровия , которого итак осталось на один брифинг.
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