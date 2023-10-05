Вице-президент УЕФА назвал дату окончательного решения по допуску сборных России до 17 лет

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон сообщил, когда будет принято итоговое решение по участию юношеских сборных России в турнирах под эгидой организации.
«Я не думаю, что в отношениях между Россией и УЕФА должны быть какие‑то серьезные конфликты интересов. Однако последние несколько дней заставили меня задуматься об этом.
Окончательное решение будет принято 10 октября«, – сказал Нильссон.
- Ранее УЕФА предложил допустить сборные России до 17 лет к турнирам в нейтральном статусе.
- Россияне смогут выступать без флага, гимна и других государственных символов, а также без возможности играть на территории РФ.
- О бойкоте возможных матчей с Россией уже объявили Норвегия, Литва, Дания, Швеция, Англия, Северная Ирландия, Польша, Украина и Латвия.
Источник: Expressen