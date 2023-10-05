Вице-президент УЕФА назвал дату окончательного решения по допуску сборных России до 17 лет

Вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон сообщил, когда будет принято итоговое решение по участию юношеских сборных России в турнирах под эгидой организации.

«Я не думаю, что в отношениях между Россией и УЕФА должны быть какие‑то серьезные конфликты интересов. Однако последние несколько дней заставили меня задуматься об этом.

Окончательное решение будет принято 10 октября«, – сказал Нильссон.