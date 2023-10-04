Сборная Камеруна назвала состав на матч с Россией: в заявке игроки «Баварии», «МЮ» и «Динамо»

Сборная Камеруна объявила заявку на товарищеский матч со сборной России.
Вратари: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Дэвис Эпасси («Абха»), Фабрис Ондоа («Ауда»);
Защитники: Дарлин Йонгва («Лорьян»), Кристофер Ву («Ренн»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Малкольм Бокель («Бордо»), Омар Гонсалес («Нью‑Инглэнд Революшн»), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион»), Ароль Мукуди (АЕК), Жан‑Шарль Кастеллетто («Нант»);
Полузащитники: Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);
Нападающие: Карло Токо‑Экамби («Абха»), Муми Нгамалe («Динамо»), Брайан Мбeмо («Брентфорд»), Клинтон Н’Жье («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик Чупо‑Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).
- Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.
- 3 сентябрьских матча Россия не выиграла.
- Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.