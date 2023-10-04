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    • Сборная Камеруна назвала состав на матч с Россией: в заявке игроки «Баварии», «МЮ» и «Динамо»

    Сборная Камеруна назвала состав на матч с Россией: в заявке игроки «Баварии», «МЮ» и «Динамо»

    Сборная Камеруна объявила заявку на товарищеский матч со сборной России.

    Вратари: Андре Онана («Манчестер Юнайтед»), Дэвис Эпасси («Абха»), Фабрис Ондоа («Ауда»);

    Защитники: Дарлин Йонгва («Лорьян»), Кристофер Ву («Ренн»), Нуу Толо («Сиэтл Саундерс»), Малкольм Бокель («Бордо»), Омар Гонсалес («Нью‑Инглэнд Революшн»), Оливье Мбайзо («Филадельфия Юнион»), Ароль Мукуди (АЕК), Жан‑Шарль Кастеллетто («Нант»);

    Полузащитники: Андре Замбо Ангисса («Наполи»), Гаэль Ондуа («Серветт»), Оливье Нтчам («Самсунспор»), Оливье Кемен («Кайсериспор»), Пьер Кунде («Атромитос»);

    Нападающие: Карло Токо‑Экамби («Абха»), Муми Нгамалe («Динамо»), Брайан Мбeмо («Брентфорд»), Клинтон Н’Жье («Сивасспор»), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Эрик Чупо‑Мотинг («Бавария»), Жером Нгом-Мбекели («Шериф»), Франк Магри («Тулуза»).

    • Встреча пройдет на «ВТБ Арене» 12 октября.
    • 3 сентябрьских матча Россия не выиграла.
    • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.10.2023 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +212

      Gwynbleidd 4 октября, 17:44

      Ну если все приедут и будут играть, на полную, то матч должен быть огненным!!!

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