Ненахов посоветовал Дзюбе отказаться от одной вещи в гардеробе

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал высказывание нападающего Артема Дзюбы, который назвал его самым стильным игроком в команде.

– Видимо, что-то понимает в моде, ха-ха! Все нормально. Жена помогает с гардеробом? Есть такое. Вместе выбираем гардероб. Я особо не люблю покупать одежду, а она подталкивает меня.

– Что бы посоветовал Дзюбе по стилю?

– Чтобы перестал носить розовые кроссовки, ха-ха! А так, в принципе, ничего.