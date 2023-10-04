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    • Ненахов посоветовал Дзюбе отказаться от одной вещи в гардеробе

    Ненахов посоветовал Дзюбе отказаться от одной вещи в гардеробе

    Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал высказывание нападающего Артема Дзюбы, который назвал его самым стильным игроком в команде.

    – Видимо, что-то понимает в моде, ха-ха! Все нормально. Жена помогает с гардеробом? Есть такое. Вместе выбираем гардероб. Я особо не люблю покупать одежду, а она подталкивает меня.

    – Что бы посоветовал Дзюбе по стилю?

    – Чтобы перестал носить розовые кроссовки, ха-ха! А так, в принципе, ничего.

    • 35-летний Дзюба стоит 3,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 8 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
    • «Локомотив» идет в таблице 3-м.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2023 15:26
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