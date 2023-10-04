Ненахов посоветовал Дзюбе отказаться от одной вещи в гардеробе

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал высказывание нападающего Артема Дзюбы, который назвал его самым стильным игроком в команде.
– Видимо, что-то понимает в моде, ха-ха! Все нормально. Жена помогает с гардеробом? Есть такое. Вместе выбираем гардероб. Я особо не люблю покупать одежду, а она подталкивает меня.
– Что бы посоветовал Дзюбе по стилю?
– Чтобы перестал носить розовые кроссовки, ха-ха! А так, в принципе, ничего.
- 35-летний Дзюба стоит 3,5 миллиона евро.
- В сезоне РПЛ у него 8 матчей, 2 гола, 2 ассиста.
- «Локомотив» идет в таблице 3-м.
Источник: «Спорт-Экспресс»