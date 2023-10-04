В среду, 4 октября, дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет с «Миланом». Игра состоится в рамках 2 тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по мск.

«Боруссия»

Команда после первого тура ЛЧ, занимает последнее место в группе F. Дортмундцы в гостях проиграли ПСЖ со счетом 0:2.

«Милан»

Подопечные Пиолы в стартовом матче в группе F сыграли вничью с «Ньюкаслом». Командам не удалось забить голов в той встрече – поединок закончилась со счетом 0:0.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 7 матчей, в которых «Боруссия» и «Милан» выиграли по три матча. В пяти последних встречах дортмундцы выиграли в трех матчах, а «Милан» побеждал два раза.

Прогноз на матч «Боруссия» – «Милан»

Обе команды не лучшим образом стартовали в Лиге чемпионов, поэтому предстоящая встреча, с турнирной точки зрения, важна и немцам, и итальянцам. На наш взгляд, в игре голы забьют обе команды, а что касается победителя встречи, то, предположим, победа достанется хозяевам поля. Наш прогноз – победа «Боруссии»(2.42), обе забьют(1.58).