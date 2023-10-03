Лига чемпионов. «Реал» победил «Наполи» (3:2) и возглавил группу С

«Реал» обыграл «Наполи» (3:2) на выезде в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти прервала пятиматчевую серию «Наполи» без поражений.

Мадридский клуб возглавил турнирную таблицу группы С, набрав все шесть возможных очков.

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

Наполи (Италия) – Реал (Испания) – 2:3 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эстигард, 19; 1:1 – Винисиус, 27; 1:2 – Беллингем, 34; 2:2 – Зелински, 54; 2:3 – Мерет, 78 (в свои ворота).

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