Карпин раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в кубковом матче с «Локомотивом».
– Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против «Краснодара»?
– Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.
– Что сказали судьям в эпизоде с назначением пенальти?
– Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с «Уралом»? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас – в неестественном.
И «Урал» еще чем‑то возмущается.
- «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
- Карпин совмещает работу в клубе и сборной России.
Источник: «Матч ТВ»