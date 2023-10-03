Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Карпин раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Ростов»

    Карпин раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в кубковом матче с «Локомотивом».

    – Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против «Краснодара»?

    – Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.

    – Что сказали судьям в эпизоде с назначением пенальти?

    – Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с «Уралом»? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас – в неестественном.

    И «Урал» еще чем‑то возмущается.

    • «Ростов» идет на 12-м месте в РПЛ.
    • Карпин совмещает работу в клубе и сборной России.

    Новости по теме
    Быстров – о Карпине и Черчесове: «Один точно готов побежать в «Спартак», а второй будет думать» 4
    Абаскаль покинет «Спартак», а его заменят Карпин или Черчесов? Собрали главные инсайды 21
    Чавес выразил несогласие с Карпиным
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.10.2023 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З 4 октября, 07:45

      Хотелось бы комментарии судей услышать. В данном моменте где рука должна находится, её до игры надо было отстегнуть ?
      Элементарно , голову надо включать.
      Хотя в ЛЧ вчера не такое ещё отчибучивали.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+