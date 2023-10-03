Карпин раскритиковал судейство в матче «Локомотив» – «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин недоволен судейством в кубковом матче с «Локомотивом».

– Рассматривали эту игру как подготовку к субботнему матчу против «Краснодара»?

– Да, поэтому сегодня не играл никто из тех, кто будет играть в субботу.

– Что сказали судьям в эпизоде с назначением пенальти?

– Ничего. И сейчас помолчу, как Гончаренко. В чем отличие этого пенальти от пенальти в игре с «Уралом»? Тогда руку признали в естественном положении, сейчас – в неестественном.

И «Урал» еще чем‑то возмущается.